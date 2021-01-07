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去台積電面試怎準備？前輩曝「必考魔王題」　重要關鍵曝

編輯中心/綜合報導

2021-01-07 12:00:51｜2021-01-07 12:02:51

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期「護國神山」台積電股價站上天價，更成為科技人才爭相進入的企業之一。（圖／NOWnews資料照片）
近期「護國神山」台積電股價站上天價，更成為科技人才爭相進入的企業之一。就有求職平台特別整理出，過去曾到台積電面試的人常被問及的「面試基本題」，讓未來想進入台積電的人能有個準備方向。
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▲不少前輩在平台分享，2020年應聘台積電的最多前輩被問到的面試問題。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲不少前輩在平台分享，2020年應聘台積電的最多前輩被問到的面試問題。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
面試分享平台《面試趣》從1295筆面試心得中，整理出2020年應聘台積電的最多前輩被問到的十個基本面試問題，不管你是面試廠務工程師、設備工程師、製程工程師、軟體工程師、還是測試工程師等職位，基本上這些問題一定會被問到七個左右，，其中也包含了許多人害怕面對的魔王題「可否接受加班」、「如何的條件會想離開台積電」等等。
1、為什麼想來台積電工作？

2、有認識的人在台積電工作嗎？

3、你對半導體了解有多少？你對這個職務了解有多少？

4、想換工作的原因為何？

5、面對挫折的應對方式？舉例分享。

6、你工作中如何得到成就感？

7、請介紹你的論文題目，為什麼想做這個題目。

8、分享自身的技術、專業或個性的優勢及需加強的部份？

9、你會因為什麼原因離開台積電？

10、可否接受加班、輪班或是外派？

而從《面試趣》上1295位分享的台積電的面試心得中，最多前輩也提及台積電的人才招募應徵系統，會將應徵者的履歷提供給「所有」部門主管審視，對此建議求職者將自身具備的各種專業都清楚寫明。
此外，台積電對「學歷」非常重視，會在面試時直接詢問大學成績、研究所專題等等，因此若能在自己履歷中針對此項加以呈現，也許能吸引到面試官更多的關注。（編輯：潘毅）
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