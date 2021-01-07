知名英文教育平台被中資買下？綠委：台灣恐被文化統戰
記者吳承翰/台北報導
2021-01-07 12:08:47｜2021-01-07 12:09:25
民進黨立委林俊憲今（7）日召開記者會，質疑台灣最大線上英文教育平台TutorABC遭到中資滲透。他指出TutorABC原本是台灣人創設，2019年經營權轉手給中國平安保險集團，根據《大陸地區人民來臺投資許可辦法》，中資不能投資補教、文化產業，避免台灣人被文化統戰，但TutorABC登記是以資訊產業，他質疑中資鑽漏洞規避審查，且TutorABC在台灣有20萬會員，個資恐怕都流到中國手中。
林俊憲指出，在平安保險集團收購TutorABC之後，便發函要求旗下教師即便不住在中國也要遵守中國法律，一名台灣教師不滿該政策，卻遭總公司回信指出「台灣是中國的一省，這是不需爭辯的政治議題」，林俊憲認為從中就能看出TutorABC對於兩岸議題完全以意識形態處理，若他們編寫有關香港、台灣的教材，也會用文化統戰的方式影響台灣人。台南市補習履保協會理事長王凱民表示TutorABC登記資訊科技業，不受補教法令規範，但眾所周知他們靠賣英文教材營利，甚至參與台北市、台中市的教材編輯工作。
教育部專委林淑敏回應，會再針對TutorABC是否符合補教業相關規範再進行了解。林俊憲則說「這已經是全台灣最大的線上英文補習班，有20萬會員，教育部要管一定管得到，如果以後網路出現糾紛、教材有爭議，又該算誰的？」
台北市教育局督學林財瑞則指出，TutorABC在2019年初標下台北市雙語課外教材標案，當時平安集團尚未入主，且TutorABC隨後編輯的16本教材也是配合中央2030雙語國家政策，屬於補充教材，教材編完後，兩邊也結束合作關係，並無後續聯繫。TutorABC則回應，他們是2004年創立的台灣本土企業，在個資保護方面遵守我國法律辦理，內容嚴謹、禁止意識形態，TutorABC的教材不涉及「政治、黨派、宗教，膚色、性別」的歧視或置入意圖。TutorABC表示，教材均以全球、台灣主流教材為主，「教育、教材、教學、教師」均可接受社會檢驗。