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北京、山東零下20℃還限電　華春瑩：外國用不著擔心

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-07 12:26:44

華春瑩
▲中國外交部發言人華春瑩1月6日在例行記者會上回應有關內部限電問題。（圖／美聯社／達志影像）
近期三股冷空氣團接連從西伯利亞地區南下，致中國各地創下入冬以來的最低溫，「急凍」近9成的國土，昨（6）日上午北京南郊的氣象台觀測氣溫驟降至-19.5℃，是北京1996年以來的最冷清晨。氣象局預測，將在1月7至8日迎來最低溫，而中國內部近期頻繁傳出限電、限煤，引發外界擔憂影響中國經濟發展，外交部發言人華春瑩對此回應，「限電」並非外交問題，強調已有政策保障電力供應。
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綜合中國媒體報導，哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、太原、北京、天津、石家莊、西安、蘭州、銀川、西寧、濟南、鄭州、南京等15個城，1月7日的最低氣溫將創入冬後新低，其中山西省太原將是入冬後首次跌破-20℃。
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國1月7日至8日將迎來入冬以來最低溫。（圖／翻攝自微博）
中國網友在社群網站不斷發文喊：好冷！「#今年冬天還會多冷」的標籤還一度成為微博熱門用詞，有上班族在微博上寫道「公司停電，全體網咖上班」還有上班族中午吃飯時間到了卻遇上停電，人在47樓，直接貼出昏頭的表情符號。

除了上班族，中國各地學校的學生也在寒風黑夜中苦讀。山東師範大學6日全校大停電，學生們只能摸黑上課，還自嘲是「山頂洞人」；洛陽科技學院在1月1日將舉行迎新元旦晚會，沒想到活動期間突然停電，現場師生只能拿出手機為舞台照明；中國海洋大學嶗山校區近日實施限時停水停電，供熱管道還「爆掉」，學校讓全體師生們體驗在南北極圈的生活。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在社群平台上，分享自己在限電、停電下的生活。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在社群平台上，分享自己在限電、停電下的生活。（圖／翻攝自微博）
從各地中國民眾的反應可見，限電、停電確實造成許多企業無法從事生產，外界擔憂持續限電將進一步衝擊新冠疫情（COVID-19）之後的中國經濟，對此中國外交部發言人華春瑩6日回應《新華社》，限電並非部會所及的「外交問題」，但她指出，目前中國能源供需形勢總體平穩，總體電力供應能力是有保障的，中國媒體對此也進行了廣泛報導。

華春瑩表示，據中方主管部門的介紹，中國用電增長的主要原因：一是經濟增長帶來用電增長。自11月份以來，工業生產增速創年內新高，規模以上工業增加值增速已經超過疫情前正常水平；二是今年氣溫低於常年同期，電暖需求大幅上升導致用電增長。有關部門已經加強了電力供需形勢監測預警，健全完善有序用電方案，保障居民、公共服務等民生用電不受影響，且相關措施都已多次向公眾發佈。
▲中國網友在社群平台上，分享自己在限電、停電下的生活。（圖／翻攝自微博）
▲中國新聞網有關大專院校活動遇上停電時的報導。（圖／翻攝自微博）
 
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