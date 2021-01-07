汽機車汰舊換新減貨物稅　政院拍板再延5年

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考量到民間的反應不錯，行政院今天拍板通過《貨物稅條例》修正草案，繼續延長舊車換新車的減稅優惠。此外，更放寬機車汰舊換新的適用條件，不僅取消原本應持有一年的規定，舊車和新車的車主也不必是同一人，換句話說，某甲的舊機車報廢，某乙可以拿來適用於購買新機車的減稅優惠。
行政院秘書長李孟諺轉述閣揆蘇貞昌裁示，除了延長貨物稅減徵措施外，今年環保署不分油、電機車，都還是會給予3千元汰舊換新的補助。另政府也已經決定拍板，針對購買「電動機車」者，同意經濟部再持續給予每一部7千元的補助，若採用國產電池芯，再加碼補助3千元，請相關部會多加宣導政策讓民眾知道，落實達到既有環保又能夠照顧民眾的目標。
蘇貞昌表示，請經濟部就機車產業升級轉型輔導方案中，對於傳統機車行實施予基礎訓練，讓其具備維修電動車的技能、新知、新技術，並協調電動車車廠釋出部分延長的料件，像外殼、輪胎、煞車皮等，供傳統機車行在保養電動車方面也能協助，也多一個生意的機會，讓傳統機車行得到照顧、社會更穩定。
財部部官員補充說明，立法院這會期來不及送審，下會期會排入優先法案。此外，草案中有追溯條款，今年1月8日起適用，無縫接軌，完全銜接。在立法院三讀通過之前的這段期間，汽、機車汰舊換新也適用，不過還是要注意汰舊換新的時間須在6個月內。