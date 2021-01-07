AV女優吐露「下海2理由」！達人茅塞頓開：難怪都不走

日本有不少寫真偶像轉型當AV女優，許多人也對於她們的工作內容相當好奇，「AV達人」一劍浣春秋表示許多網友都會問他：「為什麼年輕可愛的女孩會想拍AV？」坦言女優學歷太差找不到好工作、人際關係不佳、無法拒絕「被需要」等理由都聽起來有道理，不過當他私下與1名前女優聊天過後，才瞬間茅塞頓開，隨後就在成人新聞情報站發文，曝光女優下海的2大原因。

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一劍浣春秋表示女優會下海，第一個就是被男人騙，「 AV界多的是這種傻女孩，小咖有，大咖也不少」，而另一個就是可愛的女生不想工作，「這位前女優表示，因為自己從小就長得可愛又會裝乖，所以大家都喜歡她，就算功課不好也不會被責罵，無形中就養成她不想努力的個性，所以當遇到星探前來搭訕時，聽到工作輕鬆又好賺，還有很多時間可以做自己的事，就決定去拍AV 」。

一劍浣春秋透露該名前女優歸納出該行的共通點，就是不想努力，「認真工作的AV女優不多，因為她們本來就是不想努力又沒找到乾爹的一群人，怎麼能期待她們好好工作」，此外，前女優也表示其實她們比任何人都還清楚該行風險，「可能會被父母抓到、可能會被親朋好友知道、可能日後會認識個很喜歡且想結婚的對象，卻因為拍過AV被嫌棄」，不過對她們而言，因為拍AV真的輕鬆又好賺，所以總是抱持著「先拍再說，明天的事明天再來思考」的態度。





一劍浣春秋聽完後，不禁讚嘆：「我真的覺得不只貧窮、無知也限制了我的想像，但坦白說我又不覺得她有說錯，難怪有人會說AV女優是她做過最久的工作，難怪有人會整天宅在家連門都不出，或許真如這位前AV女優所說的，可愛的女生不想工作，所以才會有一堆人待在這一行不走。」（編輯：侯家瑜）

▲一劍浣春秋坦言女優下海的理由讓他相當贊同。（圖／一劍浣春秋推特）