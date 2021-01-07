未簽反萊豬公投連署 柯文哲：國民黨論述不科學
記者丁上程/台北報導
2021-01-07 13:20:41
台北市長柯文哲今天（7日）上午進入議會，針對萊豬進口以及社宅租金等議題進行專案報告。柯文哲在報告中表示，過去曾經針對萊豬議題，親自前往行政院會進行報告，不過事後卻鬧出牛肉麵事件，更讓時任行政院發言人因此下台。雖然針對萊豬議題抱怨不斷，不過柯文哲面對國民黨台北市議員羅智強，詢問是否有意加入反萊豬公投連署，柯文哲則不願連署，並表示「你們的論述要科學，才有辦法說服民眾」。
柯文哲在專案報告中強調，作為進口國家，怎麼會沒權利要求美國豬農如何生產？「如果要進口，他的底線是最起碼要知道，飼料含萊克多巴胺的濃度是多少、規範停藥超過多少才能屠宰，這就是源頭管理。」柯文哲說，「並且將上述3種態度的豬肉分別給予貨號，這樣掃個QRcode就能透過食材平台知道來源，讓老百姓有自由選擇權利」。而在質詢階段，羅智強表示過去在質詢時曾經詢問柯文哲，是否有意參與反萊豬公投連署，柯文哲當時表示，距離萊豬進口僅剩三個月，「先等民進黨是否有要好好說明，若不滿意就簽連署」，而羅智強更準備了連署數的大型看板，希望柯文哲能夠一同連署。不過柯文哲並未簽名，而是表示「國民黨反萊豬，可是反到自己的民調掉下來，表示你們的論述要科學，才有辦法說服民眾」。