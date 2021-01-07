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中職／富邦搶搭必勝列車　喊出新口號「強悍出擊」

記者吳政紘/嘉義報導

2021-01-07 13:21:38｜2021-01-07 13:33:47

▲富邦悍將2021春訓開訓典禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.07）
▲富邦悍將2021春訓開訓典禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.07）
FIGHT ON！富邦悍將今(7)日在嘉義市立棒球場進行春訓開訓典禮，全隊教練團、球員與領隊蔡承儒、副領隊沈鈺傑、行政副領隊陳昭如皆出席與會，首次移師嘉義作為訓練基地的富邦悍將，在嘉義市長黃敏惠的勉勵祝福下，今年喊出「FIGHT ON」作為年度口號正式展開春訓備戰新賽季，要在中職32年賽季強悍出擊！
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富邦悍將今年教練團布局已就定位，同樣由洪一中總教練領軍與甫升任二軍總教練的余文彬齊心帶領團隊，搭配新入團的二軍首席教練陳瑞振、二軍投手教練布魯斯、二軍打擊教練鍾承祐、轉任二軍投手教練的蔡明晋以及二軍外野教練的徐育澄與其他教練團原班人馬，共組完整的教練團陣容，要帶領悍將們透過扎實訓練與調整迎戰全新賽季！
今年是富邦悍將首次移師嘉義作為訓練基地，搭著嘉義著名的小火車風潮，特別設計了將搭乘富邦悍將「必勝列車」的專屬車票，讓全隊寫下今年為自己設立的個人目標，領隊蔡承儒、副領隊沈鈺傑、行政副領隊陳昭如以及總教練洪一中皆寫下「總冠軍」，洪總也特別表示：「春訓就是充滿希望的開始，今年比較注重勇氣和心態，共勉大家要有勇氣去冒險和改變！」球員都應有突破性的訓練讓自我更上一層樓，而做這些改變都需要勇氣，並強調只要能為團隊好的就盡量去做。

而去年加入的新秀們也一一站上悍將高台喊出今年的個人目標，2019年最速完成簽約的第一輪指名選手「阿德」張進德，隨即趕上去年下半季賽事，已於一軍戰場出賽53場紀錄，今年目標還是總冠軍希望全隊一起拿下冠軍在新莊遊行，陳真也期許自己能保持健康，早日升上一軍幫助球隊拿下總冠軍。連續第五年擔任悍將隊長林哲瑄表示：「很感謝教練肯定，每年都會希望自己能以對長的身份帶領球隊往更好的方向前進，雖然結果總不如預期但我們還是會繼續努力，更期許今年我們能順利拿下總冠軍！」並將與副隊長陳鴻文、李宗賢共同成為教練團與球員間溝通的橋樑。

因受全球疫情影響，今年球團超前部署準備六位洋將以備不時之需，洋將也將於明後天起陸續抵台，並遵守政府防疫措施進行隔離後再向球隊報到，除原簽訂複數年合約的索沙、羅力以及強勢回歸的邦威皆會穿上原背號繼續奮戰，新加入的納恩斯將穿上48號；傑斯則要披上66號戰袍大秀JC time；第六位加盟的洋投優瑪選用89號球衣。
另有四位球員更換背號展開全新球季，「牛棚新星」王尉永將穿上一軍牛棚教練林正豐轉讓的34號戰袍，林正豐教練則換穿42號新球衣，並表示：「因此背號在美職有王牌的象徵意義，我很肯定尉永的實力並期許他換上新背號能有更上一層樓的表現，承接球隊牛棚主力的使命。」王尉永除了感謝教練肯定外也將在新球季拿出最佳表現；「悍將新秀」陳真則因欣賞電影棒壇雙雄主角洋基傳奇球星Mickey Mantle，而換上7號球衣向傳奇看齊。吳世豪領了與名字諧音的50號；林聖榮穿上以往皆為教練或洋投選用的99號，希望自己跟他們一樣能在職棒有亮眼成績。
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