中職／富邦搶搭必勝列車　喊出新口號「強悍出擊」

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今年是富邦悍將首次移師嘉義作為訓練基地，搭著嘉義著名的小火車風潮，特別設計了將搭乘富邦悍將「必勝列車」的專屬車票，讓全隊寫下今年為自己設立的個人目標，領隊蔡承儒、副領隊沈鈺傑、行政副領隊陳昭如以及總教練洪一中皆寫下「總冠軍」，洪總也特別表示：「春訓就是充滿希望的開始，今年比較注重勇氣和心態，共勉大家要有勇氣去冒險和改變！」球員都應有突破性的訓練讓自我更上一層樓，而做這些改變都需要勇氣，並強調只要能為團隊好的就盡量去做。
而去年加入的新秀們也一一站上悍將高台喊出今年的個人目標，2019年最速完成簽約的第一輪指名選手「阿德」張進德，隨即趕上去年下半季賽事，已於一軍戰場出賽53場紀錄，今年目標還是總冠軍希望全隊一起拿下冠軍在新莊遊行，陳真也期許自己能保持健康，早日升上一軍幫助球隊拿下總冠軍。連續第五年擔任悍將隊長林哲瑄表示：「很感謝教練肯定，每年都會希望自己能以對長的身份帶領球隊往更好的方向前進，雖然結果總不如預期但我們還是會繼續努力，更期許今年我們能順利拿下總冠軍！」並將與副隊長陳鴻文、李宗賢共同成為教練團與球員間溝通的橋樑。
因受全球疫情影響，今年球團超前部署準備六位洋將以備不時之需，洋將也將於明後天起陸續抵台，並遵守政府防疫措施進行隔離後再向球隊報到，除原簽訂複數年合約的索沙、羅力以及強勢回歸的邦威皆會穿上原背號繼續奮戰，新加入的納恩斯將穿上48號；傑斯則要披上66號戰袍大秀JC time；第六位加盟的洋投優瑪選用89號球衣。
另有四位球員更換背號展開全新球季，「牛棚新星」王尉永將穿上一軍牛棚教練林正豐轉讓的34號戰袍，林正豐教練則換穿42號新球衣，並表示：「因此背號在美職有王牌的象徵意義，我很肯定尉永的實力並期許他換上新背號能有更上一層樓的表現，承接球隊牛棚主力的使命。」王尉永除了感謝教練肯定外也將在新球季拿出最佳表現；「悍將新秀」陳真則因欣賞電影棒壇雙雄主角洋基傳奇球星Mickey Mantle，而換上7號球衣向傳奇看齊。吳世豪領了與名字諧音的50號；林聖榮穿上以往皆為教練或洋投選用的99號，希望自己跟他們一樣能在職棒有亮眼成績。