新北鐵道馬418登場　侯友宜：不要嫌棄市長跑的慢

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面對跑過日本東京馬拉松的超馬三太子，在記者會上用手語下戰帖的挑戰，侯友宜表示，他追了6年都沒有追到，如果哪天公務不忙的話，他也很想參加擔任神秘隊友，如果隊伍少一人突然出現，不要嫌棄市長跑的慢，他隨時可以做補位的替補選手；另外考量疫情，會採滾動式檢討，防疫沒有安全到位，一定會延辦。
新北市政府觀光旅遊局指出，自12月7日開始報名，不到3個星期的時間，目前已有近500組跑隊報名參賽；鐵道馬拉松是國內第一個跟著火車，且又是接力路跑的馬拉松賽事，考驗的不僅是耐力也是團隊合作的義氣，今年的賽事不僅有路跑界戰將級的高手參與，還有賽後狂歡的派對活動，讓所有的參賽者體驗不一樣的運動旅遊。
觀光旅遊局也發想，以往7個人組隊報名，但時常有跑友人數不足無法參加，因此邀請到11跑界戰將高手「媒合神隊友」，包括跑遍全臺灣的日本天文學教授後藤友嗣Tomo桑、跑界超萌少女教練級跑友陳雅芬，挑戰過極地馬拉松的超馬三太子；其他神隊友還有國家代表隊級的選手曾廷瑋、蔡政軒，長跑甜心張芷瑄、甜心主播侯以理及吳昇蔚、曾秉豐等。
觀光旅遊局說，今年調整起、終點均回到貢寮福隆，並首度規劃包含美食、音樂及市集的賽後舒緩派對；新北市政府表示，貢寮、雙溪有豐富的自然環境與人文，每年透過鐵道馬活動吸引超過5000位跑者親身體驗，帶給小鎮許多活力與朝氣，這是鐵道馬觀光路跑最大的收益，活動報名請搜尋「Running Holidays-2021新北市鐵道馬拉松接力賽」。