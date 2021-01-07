小甜甜閃嫁「小5歲圈外男友」　激動曬超音波照宣布懷孕

單身多年的小甜甜6月被拍到同居新戀情，小她5歲的圈外男友隨之曝光，豈料進度大超車，小甜甜被民眾直擊前往婦產科診所領取媽媽手冊，而她則表示若有好消息會和大家宣布，今（7）日小甜甜就在臉書上曬出超音波照報喜，宣布自己升格當媽媽之外，也透露已和男友結婚。

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小甜甜坦言雖然自己人生有許多殘缺與不足，但也讓她更有動力去活得更拚命、更珍惜所有，如今能擁有家庭，也是因為小甜甜的堅持和不放棄，「我渴望擁有父母，所以我希望自己有機會能成為很棒的父母，我想要有小孩，我希望能補足他，我自己人生所沒有的一切，我沒有過完整的家，我希望自己能讓一切變得完整」。

小甜甜激動表示，往後就能與大家分享育兒點滴和當媽的心路歷程，就連小孩的名字都已經取好，「如果是男生就叫油飯，如果是女生就叫米苔目」，同時期待他或她能健康、平安地來到這個世界，文末也不忘感謝閨密王宇婕，陪她經歷每個階段、見證每個過程。





小甜甜經紀人也向《NOWNews今日新聞》表示：「今天完成登記的，目前3個月了！」目前小甜甜外景節目照常進行，暫時沒有度蜜月的計畫，「我們會遵從醫生指示及小甜甜的身體狀況決定，後續工作的狀態，但目前都會正常進行」。（編輯：侯家瑜）

▲ 小甜甜發出長文報喜。（圖／小甜甜臉書）