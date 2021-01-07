士林夜市來客人潮雪崩！商圈揪「18攤」功不可沒：全倒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 14:11:08
受國際旅客減少、新冠肺炎疫情的雙重衝擊，士林夜市來客數出現雪崩式下滑，對比全盛時期單日來客量上看10萬人，目前即便是假日人潮也只剩1萬人左右。對此，商圈理事長蘇文山忍不感嘆，生意會雪崩式大跌，過去18攤「現切水果攤」功不可沒。
士林夜市曾是聞名國際的熱鬧夜市，綜合媒體報導，商圈理事長蘇文山看見現況，不禁感嘆「當年人潮洶湧，擠得水洩不通的情況已不復可見，現在不僅商圈店面到處可見招租，連地下美食街也有十幾個攤子空著沒人做生意」。至於士林夜市為何會淪落至此？蘇文山則認為，「現切水果攤」功不可沒，讓大家對士林夜市留下很不好的印象。不過，現在因為疫情，國外觀光客進不來，國內民眾也不會買現切水果，現在18家現切水果攤全部都倒了，夜市已也沒有任何現切水果攤，但「很怕他們再死灰復燃」。
最後蘇文山也表示，現在士林夜市剩下的店家都是規規矩矩做生意，而且也好吃的店家，希望大家能再來士林夜市走走，現在已經不一樣了。（編輯：潘毅）
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