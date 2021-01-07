好幸運！美國大學生去超市被攔下 搶得先機接種新冠疫苗
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-07 17:10:57
美國已經開始施打新冠肺炎疫苗，但因分發速度緩慢、醫療人手不足，民眾接種狀況並不理想，仍以醫護人員優先。不過近日一名大學生麥克米蘭（David MacMillan）和朋友逛超市時，突然被藥劑師攔下，意外獲得提前接種疫苗的機會。
綜合外媒報導，來自華盛頓的大學生麥克米蘭透露，近日和友人一起到連鎖超市Giant購物時，一名藥劑師將他們攔下，並表示「這邊多出兩劑疫苗，如果沒人要打我就只能丟掉了，10分鐘後超市就要打烊，你們想打莫德納（Moderna）疫苗嗎？」幸運獲得提前接種疫苗的機會，麥克米蘭和朋友毫不猶豫，雙雙接種自己的第一劑疫苗，並已安排未來施打第二劑疫苗的時間，麥克米蘭將這個特別的經歷拍成影片上傳和網友分享。麥克米蘭也說明接種後的感受，表示除了輕微頭痛及手臂痠痛之外，其餘感受良好，和過去接種流感疫苗的感受並無大異，也呼籲網友們雖然假消息滿天飛，但讓大家看到正面的事情很重要。
Giant超市指出「疫苗非常寶貴，我們很高興沒有浪費這兩劑疫苗」，當日原先有兩名醫護人員要進行接種，因故無法到場，因為疫苗解凍後無法在室溫下保存，依當地衛生局規定，這種狀況下可幫任何願意接種疫苗的人進行施打。