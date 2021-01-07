向美爭取設立F-16亞太維修中心？專家：短期內機會不高

我是廣告 請繼續往下閱讀
施孝瑋表示，目前南韓與新加坡也有維修中心，成立時間久、維修規模也較大，韓國的維修中心不只維修南韓空軍的KF-16戰機，也能維修駐韓美軍的F-16戰機，由於這兩個國家都跟美國有邦交，維修F-16戰機的政治壓力也比較小。
施孝瑋指出，但若南韓與新加坡未來全面換裝F-35隱形戰機，它們的維修能量轉換成維修F-35之後，或許台灣還有機會維修其他國家的F-16戰機。不過，F-16的製造商洛克希德馬丁也在爭取印度100多架中型戰機訂單，若得標會把F-16生產線移到印度，美方也有可能把維修中心轉到印度。
全球最暢銷輕型戰機
F-16在1970年代問世後，成為西方世界最暢銷的單發動機輕型戰機，生產了近5000架，台灣也於1992年簽約採購150架F-16A/B型戰機。2012年，洛馬宣佈將研製F-16戰鬥機的新型號F-16V，V是英文單詞「Viper」（腹蛇，毒蛇）的縮寫，F-16V將裝備主動相控陣列（AESA）雷達、新型機載電腦，並對飛行員座艙進行修改。美國空軍原本也將與我國一起加入F-16V戰機升級案，但是美國空軍後來放棄升級F-16機隊，因此中華民國空軍成為第一個升級F-16V的客戶，也因為台灣是主要出資者，因此未來若有其他國家要升級或採購F-16V戰機，我國都可以拿回部分權利金。
2018年開始，漢翔與洛馬合作，透過構改將F-16A/B升級為F-16V戰機。2019年再向美採購66架全新F-16 C/D Block70，也就是使用奇異（GE）公司F110-GE-129渦輪扇發動機的F-16V戰機。
2019年2月，印度航空展（Aero India Show 2019）展覽期間，洛克希德馬丁透過官網和推特發出新聲明稿，表示未來將與印度塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems）合作，為印度空軍研製專屬版本的F-21戰機。洛馬宣稱，F-21的裡裡外外都與F-16不同，都將提供「來印度製造」（Make in India）無與倫比的機會，及增強印度空軍的武力。在洛馬的宣傳影片中，F-21有機背電子艙與適型油箱，機翼掛架也能掛載10枚空對空飛彈，還有浮錨式加油口，內部座艙也採用與F-35隱形戰機類似的整合式觸控面板。