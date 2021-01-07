向美爭取設立F-16亞太維修中心？專家：短期內機會不高

因受疫情影響，「台美政治軍事對話」今（7）日以視訊方式舉行，除外交部外，國防部軍備局和戰規司也參與視訊對話。媒體報導，國防部在對話中向美方表達設立F-16戰機亞太維修中心的意願。不過，軍事專家認為，目前亞洲使用F-16戰機數量較大的幾個主要國家都設有維修中心，短期內成真的機率不太高。

我是廣告 請繼續往下閱讀