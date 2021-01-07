快訊／境外增3例！分別自美、菲、印尼入境

又有境外移入確診新冠肺炎個案！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國(案821)、菲律賓(案822)及印尼(案823)入境。

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指揮中心表示，案821為本國籍50多歲男性，長期在美國工作，1月5日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，因入境時主動告知1月4日起有咳嗽症狀，於機場接受採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共1人，列居家隔離。

案822、案823為菲律賓籍30多歲女性移工及印尼籍30多歲男性漁工，分別於去年12月23日及24日來台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；2名個案分別於今年1月5日及6日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。





指揮中心統計，截至目前國內累計130,123例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含127,945例排除)，其中822例確診，分別為727例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、708人解除隔離、107人住院隔離中。