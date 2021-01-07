卸任前再惹議！川普開放北極石油開採權　環團強烈反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這是北極國家野生動物保護區設立以來首次解禁開發，開發的範圍約占保護區面積5%，不過該保護區是美國最重要的極地生態區，也是許多北極熊、馴鹿與雪狼的棲息地，當地原住民與環團痛批政府破壞生態。環保團體對此表示極度不滿，阿拉斯加荒野聯盟（Alaska Wilderness League）表示，這項交易是歷史性的錯誤，將會提起行政訴訟，並拿出報告稱在當地並不適合進行商業開採。
ANWR保護區靠近北美最大的油田之一普拉德霍灣（Prudhoe Bay），兩地地質條件上幾乎相同，因此研判保護區下方也有豐富的石油蘊藏量，不過開採權開放後，許多大公司包含埃克森美孚(Exxon), 殼牌公司（Shell）及前英國石油公司(BP)，都表明由於新冠肺炎疫情導致石油價格下跌，目前將未來發展主力放在再生能源上，而不願意花大錢開採石油。
另外，保護區並沒有開採石油配備且基礎建設不足，而美國許多銀行也表態，不會貸款給要開發保護區的企業，加上拜登政府將於20日上台，新上任的內政部長哈蘭德（Deb Haaland）過去就很反對開發ANWR，因此外界普遍認為，雖然川普宣布解禁開發，但實質上恐無效力。