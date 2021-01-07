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卸任前再惹議！川普開放北極石油開採權　環團強烈反對

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-07 17:14:07

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普政府6日宣布，將首度開放北極保護區內的石油開採權。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普（Donald Trump）將在1月20日卸任，距離卸任不到兩周的時間，又有重大政策宣布，將首度開放北極國家野生動物保護區（Alaska's Arctic National Wildlife Refuge，ANWR）內的石油開採權，引發環保團體強烈反對，痛批川普破壞環境。川普此舉被認為是因為過去一連串的減稅政策所致，希望透過解禁開採彌補阿拉斯加財政收入，不過許多大公司表達對這項開採興趣缺缺。
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阿拉斯加州長邁克·鄧萊維 （Mike Dunleavy）對此表示贊同，聲稱「開放北極保護區石油開採可以讓我們供給更多石油，讓美國能源供應更自主」，並說「我們的居民終於等到了這天，我跟他們一樣支持這天的來臨」。
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這是北極國家野生動物保護區設立以來首次解禁開發，開發的範圍約占保護區面積5%，不過該保護區是美國最重要的極地生態區，也是許多北極熊、馴鹿與雪狼的棲息地，當地原住民與環團痛批政府破壞生態。環保團體對此表示極度不滿，阿拉斯加荒野聯盟（Alaska Wilderness League）表示，這項交易是歷史性的錯誤，將會提起行政訴訟，並拿出報告稱在當地並不適合進行商業開採。

▲環保團體對於開放北極自然（圖／翻攝Twitter）
▲環保團體對於開放北極保護區石油開採權表示抗議。（圖／翻攝Twitter）
ANWR保護區靠近北美最大的油田之一普拉德霍灣（Prudhoe Bay），兩地地質條件上幾乎相同，因此研判保護區下方也有豐富的石油蘊藏量，不過開採權開放後，許多大公司包含埃克森美孚(Exxon), 殼牌公司（Shell）及前英國石油公司(BP)，都表明由於新冠肺炎疫情導致石油價格下跌，目前將未來發展主力放在再生能源上，而不願意花大錢開採石油。
另外，保護區並沒有開採石油配備且基礎建設不足，而美國許多銀行也表態，不會貸款給要開發保護區的企業，加上拜登政府將於20日上台，新上任的內政部長哈蘭德（Deb Haaland）過去就很反對開發ANWR，因此外界普遍認為，雖然川普宣布解禁開發，但實質上恐無效力。
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