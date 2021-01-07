再檢出1例英變種病毒！為30多歲英籍男子 累計國內共5例
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-07 15:07:04
新冠肺炎蔓延全球，2020年底英國出現變種病毒株，我國也在相繼出現4例確診變種病毒境外移入個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（7）日表示，國內又檢出1例英國變種病毒，為1月2日公布的案804，目前已累計共5例，分別為791、792、793、799，以及今日確診的案804。
莊人祥指出，案804為30多歲的英國籍男子，在疫調過程中，已掌握接觸者2名英國籍的同事，採檢結果均為陰性，列為居家隔離。而在12月13到12月22日有英國旅遊史的旅客，在追蹤回朔檢疫期滿的旅客，已經全數完成採檢，入境者共有216人，其中4人確診、2人檢驗中，其餘210人皆為陰性。針對個案的狀況，莊人祥表示，目前案804為輕症，沒有什麼太大的問題，而案799則因本身年齡與慢性病的多重因素下，較為嚴重。莊人祥也說明，英國變種病毒它除了傳播力「似乎」比較強之外，它在嚴重度上面會不會住院，甚至死亡這部分，並沒有有什麼不一樣。
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