登記參選主委後 吳怡農隨即拜會民進黨北市議會黨團
記者丁上程/台北報導
2021-01-07 15:42:21
民進黨智庫副執行長吳怡農，今天（7日）上午前往民進黨北市黨部，正式登記參選黨部主委一職。而在登記結束後，吳怡農中午隨即來到台北市議會，先是前往民進黨台北市議員們的辦公室拜會。民進黨團也為了吳怡農，臨時加開了一場黨團會議，議員們也相對捧場，一共有14人前後到場參與會議。民進黨中常委、前北市黨部主委黃承國也現身陪同。
吳怡農致詞時表示，今天上午登記參選黨部主委後，對這樣的挑戰感到戰戰兢兢也非常期待，也非常盼望有機會能夠跟各個議員並肩作戰。而話鋒一轉談到2022年台北市長與議員選戰，吳怡農直言，挑戰非常嚴峻，「我知道接下來工作必須團結才能打出最好成績，透過我的參選，可以看到民進黨是開放民主多元政黨。」吳怡農說，「希望今年開始，在台北市可以鼓勵更多有各種不同背景的人，關心民進黨黨務、參與黨務，透過今年開始做的基礎工作，對以後我們的選舉都有幫助」。民進黨台北市議員吳沛憶則表示，過去在吳怡農參選立委時，就對他身段的柔軟非常印象深刻，「非常期待若是未來市黨部由吳怡農擔任主委，未來可以跟議會黨團，或是跟社會連結有更多的互動，還有更緊密的雙向交流。」而台北市議員許淑華則提出建議，目前比較大的問題在於網羅更多年輕朋友支持民進黨，也希望未來若是吳怡農當選主委，能夠提出實質的方式處理，並且積極接觸基層黨工，獲取認同並且有實質上的認識。