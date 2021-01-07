中職／秘書長責任重大 蔡其昌：他要有足夠的能力和經驗
記者黃建霖/台北報導
2021-01-07 17:12:46
中華職棒會長預計將於今年1月16日交接，而後續秘書長人選由誰來擔任？也是外界相當好奇的話題。對此下一任會長、現任立法院副院長蔡其昌表示，他心中有幾個人選，但目前都還沒定案，將會持續進行討論。
中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，結束自己在在聯盟6年的服務，新會長5球團共推同樣熱愛棒球的蔡其昌接任，而現秘書長馮勝賢是否會續留，又或著是外傳呼聲很高的劉玠廷接任，引人好奇。當被問到這個問題時，蔡其昌笑說現在外界傳了很多人選，不過就如同自己過去所說的，這件事會等上任之後才來任命，在此之前將不會公布。
「接任會長就是要為棒球界服務，我希望未來聯盟能團結棒球界，不容易做，但要努力達成，只有達成這件事，才能把餅做大。」蔡其昌透露，自己現在不是專職會長，所以新任秘書長將要有足夠的行政能力和經驗，還要對棒球事務很熟悉，幫忙引導聯盟同仁，需相當的歷練。「這段期間我都有徵詢一些人的意見，目前還在徵詢適當人選，不過目前只能和大家報告，目前還沒確定找誰來任職，仍持續在找人推薦、也有和人聊過這些問題。」蔡其昌最後如此表示。