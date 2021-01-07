浙江台商感染源在防疫旅館？指揮中心否認、還原疫調過程

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陳婉青說，在去年12月10日就知道有兩例他們在同一個防疫旅館，但他們彼此並不認識，來台時間不一樣、入住時間也不一樣，且未居住在同一個樓層。至於調查的對象跟範圍包括他們入住的動線、旅館的員工、環境跟整個通風系統，還有後續病毒全基因體的比對，總共採檢14名員工與7名旅客，所有人都採檢陰性。環境部分，則採檢手部常接觸的表面，像是門把、電話或遙控器等，還有浴廁、空調及通風口，但經過PCR的檢驗，也全都是陰性。
陳婉青表示，在經過調閱監視器後，確定兩案都沒有出門，兩案之間並沒有任何的接觸，空調也有請專家來進行通風管路的評估，也確認不會有交叉的氣流影響，所以綜合以上調查的證據，發現這兩案之間並無直接或間接透過環境污染或是空調通風等來做接觸染疫的風險。
陳婉青也指出，考量到每個國家他們上傳病毒基因序列的程度不一，所以也沒辦法排除這個病毒株是不是在不同的區域，已經有流行的可能性，她強調，在實施居家檢疫的制度以來，除了少數在先前制度尚未完整落實前的輸出個案外，至今皆未發現有居家檢疫的人傳染給本土個案的個案，所以民眾不用過度擔憂，居家檢疫、防疫旅館都還是安全的。
另外，由於春節將至，過年期間預計會有大量人潮湧入防疫旅館入住，在防疫的管制部分，發言人莊人祥稱，旅館清潔消毒部分，在指引中都有非常詳細列出SOP，一般居家檢疫房間在退房後，都需要靜置3小時才能夠進行終極消毒、若有確診者的房間，則是需要靜置1、2天。