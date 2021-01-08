投資健康最划算！全國電子健康商品消費滿額 享獨家好禮
生活中心/綜合報導
2021-01-08 11:00:00
經歷過辛苦的2020年，更能深刻體會到健康的重要，加上近期變種病毒疫情再度延燒，民眾對於個人保健更加在乎，也反映在最近消費趨勢上。無論是年終尾牙購買抽獎禮品，或是歲末新春家中除舊佈新，包括電動牙刷、血壓計、體溫計、體脂計、免治馬桶、泡腳機等，各式健康相關商品，都成為消費焦點新寵。全國電子看好消費者對健康議題的重視，特別推出「我的健康我做主」特賣活動，全館健康商品消費滿額享好禮，更提供任何品牌電動牙刷回收舊換新，購買PHILIPS指定機型電動牙刷，即可享有最高現折400元的獨家活動。
冬季天氣溫差變化大，特別需要注意血壓問題，方便在家使用的血壓計是許多人居家必備的保健用品。像是OMRON的藍芽手臂式血壓計，可透過藍芽將資料傳輸到手機App裡記錄，為身體健康檢測把關；或是能夠紓壓的按摩椅，也是許多人在歲末年終時，好好犒賞自己的熱門商品。其他像是國人原本就很愛的免治馬桶便座，受到無法出國影響，國內銷售量也大增，Panasonic的溫水便座，在寒流期間銷售特別出色，早上起來坐在溫暖的便座上如廁，幸福感油然而生。 歲末年終特惠活動自即日起開跑，凡至全國電子門市消費，即享小白兔貼式暖暖包加購價99元，全館健康商品消費滿5000元，送日式水晶如意貓碗組；滿10000元則送角落小夥伴旅行套組；滿20000元送聲寶30L雙層玻璃旋風烤箱；滿30000元則送熱門款Panasonic奈米水離子吹風機，新的一年，好好照顧自己及家人的健康，絕對是疫情期間最划算的投資！
全國電子現正破盤中，1月8日到12日全館3C家電破盤價，最低至33折起，破盤商品例如電視，除了下殺近30000之外，還送一台價值一萬多的美足機，直接讓民眾省40000。另外全館滿額還可以再享加一元多一件精選商品，精選商品包括有眾多DYSON商品，還有這個英國皇室愛用的蒸汽熨斗，買健康商品同享全館滿額加1元多1件精選好禮優惠！真的非常划算，建議民眾一定要過年前來採購準備過好年。