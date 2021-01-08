投資健康最划算！全國電子健康商品消費滿額　享獨家好禮

經歷過辛苦的2020年，更能深刻體會到健康的重要，加上近期變種病毒疫情再度延燒，民眾對於個人保健更加在乎，也反映在最近消費趨勢上。無論是年終尾牙購買抽獎禮品，或是歲末新春家中除舊佈新，包括電動牙刷、血壓計、體溫計、體脂計、免治馬桶、泡腳機等，各式健康相關商品，都成為消費焦點新寵。全國電子看好消費者對健康議題的重視，特別推出「我的健康我做主」特賣活動，全館健康商品消費滿額享好禮，更提供任何品牌電動牙刷回收舊換新，購買PHILIPS指定機型電動牙刷，即可享有最高現折400元的獨家活動。

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▲冬季溫差大，需更注意血壓問題，OMRON藍芽手臂式血壓計，透過藍芽傳輸到APP做紀錄，為自己的健康把關。（圖／資料照片）

× ▲冬季溫差大，需更注意血壓問題，OMRON藍芽手臂式血壓計，透過藍芽傳輸到APP做紀錄，為自己的健康把關。（圖／資料照片）

▲歲末年終開跑，多重好禮送不完，好好照顧自己也照顧家人健康。（圖／資料照片）

× ▲歲末年終開跑，多重好禮送不完，好好照顧自己也照顧家人健康。（圖／資料照片）

全國電子現正破盤中，1月8日到12日全館3C家電破盤價，最低至33折起，破盤商品例如電視，除了下殺近30000之外，還送一台價值一萬多的美足機，直接讓民眾省40000。另外全館滿額還可以再享加一元多一件精選商品，精選商品包括有眾多DYSON商品，還有這個英國皇室愛用的蒸汽熨斗，買健康商品同享全館滿額加1元多1件精選好禮優惠！真的非常划算，建議民眾一定要過年前來採購準備過好年。

