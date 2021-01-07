窮忙青年從賣鞋到賣房翻轉人生

從小家境富裕的祝浩雲，在18歲那年家中遭遇嚴重財務危機，生活一夕變了調。為分擔家人的經濟壓力，祝浩雲上大學後開始半工半讀，並且開始思索一個問題：「什麼工作能讓自己挑戰高薪、改變現況？」

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「師徒制」成為轉職成功關鍵 窮忙青年翻轉人生

「窮忙就是我過去生活的寫照！」當年為了生計，祝浩雲曾做過二十多種工作，如保險業務員、服飾配件銷售、皮包銷售到球鞋銷售等工作，但他其實過得並不快樂，每天渾渾噩噩的過日子。直到有一天，祝浩雲一度無力償還貸款，還得跟好友借錢過生活，這時祝浩雲才下定決心突破現狀，希望徹底改善生活。





祝浩雲指出轉職者的痛點：「做過這麼多工作，我了解門外漢最怕轉行時沒人教，真的會讓人很焦慮！」進入永慶房屋後，公司除了「保障業務新人前九個月每月五萬元」，幫助他安心學習之外，還有為新人設計的「師徒制」，由專屬師父一對一指導，工作能快速上手，這也讓他直呼：「原來房仲工作沒有這麼難！」



▲祝浩雲(圖中)受到店長陳俊佑(圖右)、師父陳芸鴻(圖左)的指導，兩年後就擁有百萬年薪。（圖／資料照片）

享受「聰明工作、健康生活」！企業文化打造員工歸屬感





祝浩雲感恩的說，他在入職第三個月就順利成交、創下月收入42萬紀錄，兩年後就擁有百萬年薪，全都要感謝師父陳芸鴻的指導，幫助他從房地產門外漢變成房地產達人！祝浩雲的好成績也讓家人放下心來，鼓勵他繼續在房仲產業發展。





身高190公分的祝浩雲平時喜愛運動，每年都會參與公司舉辦的大型運動賽事，包括籃球、羽球及壘球。祝浩雲笑說，由於公司致力推廣體育活動，讓他在職場上享受「聰明工作、健康生活」的節奏，藉由平時和同事們相約打球，也培養絕佳默契與好感情，永慶就像是他的第二個家。



▲祝浩雲(圖右一)跟同事們培養深厚友誼，時常安排假期相約出遊。（圖／資料照片）

幸福生活不是夢！ 選對工作助你成就勝利人生





祝浩雲現在擁有高達20萬的平均月收入，已實現當時進入永慶的目標，也正式邁入助人圓夢的里程碑。祝浩雲說，以前累積二十幾份的工作經驗，都是他的成功養分，現在除了可以提供客戶專業的不動產資訊服務，客戶在生活中的大小疑難雜症也都難不倒他。





回首2020年，祝浩雲的業績比2019年成長三倍以上，他的年薪更突破350萬！展望2021年，祝浩雲自信的說，他要和太太攜手完成五子登科的夢想，並讓家人享有更美好的生活。