川粉闖國會暴動後 白宮爆「離職潮」多名官員考慮辭職
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-07 16:06:37｜ 2021-01-07 16:55:33
▲第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）傳出已提出辭呈，且即刻生效。（圖／美聯社／達志影像）
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▲第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）傳出已提出辭呈，且即刻生效。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會於週三（6）下午舉行聯席會議，現任總統川普的支持者聚集於國會大廈外示威抗議，歷經數小時的動亂後，國會才恢復認證選舉人票的議程。負責主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）、國會兩黨領袖一致譴責暴力示威，白宮內傳出不少人對此事件感到非常失望，相繼提出辭呈，包括第一夫人幕僚長兼通訊主任葛莉珊（Stephanie Grisham）等至少4人。此外，國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）等人也計劃辭職。
綜合美國媒體報導，第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）、白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）、白宮社交秘書尼切塔（Rickie Niceta）、副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）相繼提出辭呈。報導引述白宮內部消息指，格里沙姆的辭職信中提及，此決定與川普支持者在國會的暴力行為有關，她寫道「非常榮幸有機會在白宮為國家服務，並參與川普夫人幫助各地兒童的公益活動，我本人也對這屆政府的許多成就感到非常驕傲」。除了這4名官員，內部人士還透露，副白宮幕僚長利德爾（Chris Liddell）、國家安全顧問歐布萊恩等多名白宮高級官員也在考慮辭職。
美國華盛頓特區當地時間6日晚間宣布實施宵禁，警方表示至少有52人被捕，其中47人涉嫌違反宵禁，部分人士非法持有槍械，暴力事件造成4人死亡，其中1人死因為槍傷，其餘3人因「醫療緊急狀況」而喪生。華盛頓特區首長鮑澤（Muriel Bowser）宣布，將先前發布的緊急狀態延長15日至1月21日。
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