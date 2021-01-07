「醫生」替130人安樂死 綾野剛、北川景子氣炸揪凶
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-07 20:16:51
日本電影《死亡醫生的遺產》由綾野剛、北川景子主演，故事大膽切入當今社會仍視為爭議的「安樂死」議題，片中一名「真實醫生」替130人執行安樂死，飾演刑警的2位主角，抽絲剝繭挖掘出隱藏在背後的驚人真相。
綾野剛去年憑刑警劇《MIU404》人氣攀升，以第6名成績入選「心動角色」排行榜；這次他在新作《死亡醫生的遺產》中，飾演性格暴躁易怒的刑警，但在面對因疾病受苦的女兒，卻展現出溫柔慈父的樣貌，多變且收放自如的演出，讓觀眾深深感受大叔的魅力。《死亡》除了熟男大叔綾野剛，21歲的岡田健史也有參演。岡田顏值演技兼具，更獲得第33屆日刊體育電影大獎「石原裕次郎新人獎」，過往得過此獎的藝人，現都已成為日本影視界的重量級大咖，包括木村拓哉、窪塚洋介、小田切讓等，讓該獎被稱為「大咖預定」新人獎，岡田健史躍上前輩等級指日可待。
綾野剛與岡田健史先前出席電影映後活動，岡田健史表示，很高興能與從學生時就知道的演員一起演戲。觀眾詢問綾野剛下次最想與岡田健史共同演出什麼作品，綾野剛表示想與對方演BL男男戀，熟男大叔搭上帥氣鮮肉的話語，讓「姨母們」激動表示「給你錢趕快拍」。《死亡醫生的遺產》1月15日在台上映。