綠營積極宣傳台豬 藍委：萊豬都進口才想到要溝通
記者吳承翰/台北報導
2021-01-07 16:39:40
行政團隊積極宣傳台豬，昨（6）日行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中大吃台灣豬美食，總統蔡英文也在民進黨中常委的建議下即將展開下鄉之旅。國民黨立委洪孟楷7日受訪時直呼，都已經開放進口了才要溝通，不如請蔡英文先帶頭吃萊豬給大家看，讓民眾安心，否則一切都是枉然。
洪孟楷表示，蔡英文從去年8月28日宣布開放萊豬進口，國會、民間吵了3個多月以，但蔡英文完全神隱，等到萊豬已開放進口了，才想說到溝通，「是要弭平民眾憤怒，還是要大官出巡，讓民眾感受到更激烈的憤怒？」洪孟楷表示，尤其是蘇貞昌和相關部會首長最近到各個地方大吃特吃台灣豬，但台豬好吃、便宜，根本不需要行政官員來說，重點是民眾擔心的是萊克多巴胺，「是不是請蔡英文先帶頭吃萊豬給大家看，讓民眾安心，否則一切都是枉然。」
蘇貞昌昨天至朱記餡餅粥店大啖台灣豬美食，稱讚「台灣豬非常出名，將來會好像松坂豬、神戶牛」，引發網友熱議蘇貞昌是否不知道松阪豬是部位而非地名。洪孟楷表示，蘇貞昌政務繁忙，可能不常下廚，一時沒搞清楚松阪豬就是豬頸肉，「我不會刻意指責蘇院長，但台灣豬好吃真的不用您多說，全台灣人都知道，重點是大家沒辦法接受萊豬進口、擔心萊豬混充，既然要有媒體效果，那就吃萊豬給國人看，蘇院長你應該做得到吧？」