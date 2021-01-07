首創「大基隆觀光圈」　林右昌盼呈現觀光的多元可能

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林右昌表示，「大基隆觀光圈」其實也可以擴大為北北基桃首都圈觀光環境的一部分，這次把東北角、北海岸周邊廊帶的觀光資源還有相關業者整合起來，未來基隆市觀光、旅遊將更進一步提升，更加高值化與高品質。
林右昌說，今年基隆首度成為「十大熱門國旅城市」，這是幾年來基隆澈底蛻變的最佳見證，當疫情結束之後，結合基隆山、海、城這樣的觀光旅遊特色，再加上郵輪產業；尤其基隆的小吃不僅是全國知名，多樣性又是全國第一，在文化觀光、歷史觀光不同的路徑，可以呈現非常多樣、多元的可能性。
林右昌強調，除了基隆跟周邊環境的大基隆觀光圈之外，透過新的遊程設計，我們可以跨越空間的距離，甚至現在透過郵輪，可以跳島連結到澎湖、金門、馬祖，透過繞島的遊程，可以連接花蓮、台南跟高雄的觀光旅遊資源，這也都是跟過去完全不同的想像。
基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，「大基隆觀光圈」以「共同行銷」及「串聯業者」為目標，藉由透過大型活動，形塑基隆觀光品牌，也推動「目的地旅遊」及「整合交通運具遊程」等策略，形塑大基隆觀光圈的發展性。
「大基隆觀光圈」也將運用基隆「海洋國門」的優勢，具體整合郵輪、台灣好行、觀光巴士等等多元運具，推出創新遊程及精緻旅遊產品，並導入智慧觀光，促進旅客在基隆消費，讓觀光產業都能獲益，擴大基隆觀光圈的能量，帶動基隆觀光產業的發展。
今天「大基隆觀光圈」的成立大會，包括林右昌、立委蔡適應、交通部觀光局副局長林信任、北海岸及觀音山風管處長張振乾、東北角及宜蘭風管處長陳美秀，副議長林沛祥等人都到場共襄盛舉，會後並舉行座談會，希望凝聚產官學共識，整合基隆觀光資源，並以策略聯盟(Alliance)方式，串連相關的觀光產業。