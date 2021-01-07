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黃之鋒獄中再次被捕！首次被控涉「顛覆國家政權罪」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-07 16:50:42

▲香港眾志前秘書長黃之鋒（圖／美聯社／達志影像）
▲黃之鋒日前因2019年反送中期間，包圍警署一案被判刑13個月，正在石壁監獄服刑，今（7）日被港警首次以「顛覆國家政權」罪逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
香港警察國家安全處（國安處）昨（6）日以《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，大動作逮捕參與、組織去年民主派立法會初選的53名民主派人士。今（7）日香港警方再前往石壁監獄、荔枝角收押所拘捕黃之鋒與譚得志。
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香港警方昨日調動千名警力，前後逮捕53人，於72個處所進行搜捕、凍結160萬港元。香港媒體報導，昨日被拘捕的53名人士大部分已經先後獲得保釋，但香港媒體引述消息指，目前正在服刑的前香港眾志成員黃之鋒、被關押在收居所的譚得志，因為也參與民主派初選，港警將進行逮捕。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲親友更新臉書指，黃之鋒被轉往荔枝角錄取口供，現時已返回石壁監獄。（圖／翻攝自臉書）
黃之鋒12月2日，因2019年6月參與包圍香港灣仔警察總署一案，涉煽惑及組織未經批准集結兩罪，被判刑13個月，於石壁監獄服刑。黃之鋒的親友證實近日收到通知，指其違反《港區國安法》，將被轉至荔枝角收押所錄取口供，這是黃之鋒首次被指控違反「顛覆國家政權罪」。在錄完口供後，黃之鋒又被轉回石壁監獄。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲譚得志所屬的「人民力量」在臉書貼出其動態。（圖／翻攝自臉書）
 
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