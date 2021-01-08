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拉近城鄉差距　陳其邁：2021年投入23億整治道路

記者郭凱杰／高雄報導

2021-01-08 08:00:00

▲高雄市長陳其邁今天上午前往視察鳥松區神農路路面刨鋪工程時宣布2021年投入23億元於路面改善工程，期盼拉近城鄉距離。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁前往視察鳥松區神農路路面刨鋪工程時宣布2021年投入23億元於路面改善工程，期盼拉近城鄉距離。(圖／高市府提供)
高雄市鳥松區神農路路面刨鋪工程預計於農曆年前完成，高雄市長陳其邁昨（7）日上午前往視察在聽取簡報後除指示避開上班時段施工，以減少交通衝擊外，也宣布2021年投入23億元於路面改善工程，加速原縣區道路加速刨鋪速度，期盼拉近城鄉距離。
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▲陳其邁表示，神農路是鳳山、大寮、鳥松重要的聯外道路，車輛眾多、使用頻率大，市府今年向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，整治道路。(圖／高市府提供)
▲陳其邁表示，神農路是鳳山、大寮、鳥松重要的聯外道路，車輛眾多、使用頻率大，市府今年向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，整治道路。(圖／高市府提供)
 
鳥松區神農路是大樹、大寮通往長庚醫院及鳳山市區的主要幹道，也是仁武、大發工業區產業運輸重要道路，但因重載車輛多、管線重複挖掘，導致維護不易、局部老化開裂，高雄市政府近期展開路面刨鋪工程，預計農曆年前完成，陳其邁昨天上午前往視察、聽取簡報，指示避開上班時段施工，以減少交通衝擊。

陳其邁表示，神農路是鳳山、大寮、鳥松重要的聯外道路，車輛眾多、使用頻率大，去年中旬過後經費不足，為提高道路品質，市府今年向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，加速原縣區道路加速刨鋪速度，期盼拉近城鄉距離。另外，則將改善港區、市區內道路，讓重車經過、碾壓的道路，維持平整及品質。

神農路改善範圍為中正路至神農路交叉路口起，往東銜接及延伸至水管路、大同路附近，長度約1,500公尺、寬21公尺，總經費約為1,400萬元，由於此路段交通流量大，陳其邁要求務必將交通衝擊減至最低，將避開上下班時段、採夜間施工，同時使用高分子材料，以延長道路壽命，約農曆年前換上新衣。
工務局指出，水利局已先行針對該區排水不佳路段，進行排水系統改善及道路墊高工程，料可有效改善積淹水問題。此外，今年度也將陸續改善鳥松區中正路、公園路、本館路等道路品質，未來路平專案會更重視區域平衡發展，預計新的一年除市區外，鳳山、岡山及旗美地區，都能明顯感受路況提升。
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