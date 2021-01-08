拉近城鄉差距　陳其邁：2021年投入23億整治道路

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鳥松區神農路是大樹、大寮通往長庚醫院及鳳山市區的主要幹道，也是仁武、大發工業區產業運輸重要道路，但因重載車輛多、管線重複挖掘，導致維護不易、局部老化開裂，高雄市政府近期展開路面刨鋪工程，預計農曆年前完成，陳其邁昨天上午前往視察、聽取簡報，指示避開上班時段施工，以減少交通衝擊。
陳其邁表示，神農路是鳳山、大寮、鳥松重要的聯外道路，車輛眾多、使用頻率大，去年中旬過後經費不足，為提高道路品質，市府今年向中央爭取約23.7億元投入路面改善工程，加速原縣區道路加速刨鋪速度，期盼拉近城鄉距離。另外，則將改善港區、市區內道路，讓重車經過、碾壓的道路，維持平整及品質。
神農路改善範圍為中正路至神農路交叉路口起，往東銜接及延伸至水管路、大同路附近，長度約1,500公尺、寬21公尺，總經費約為1,400萬元，由於此路段交通流量大，陳其邁要求務必將交通衝擊減至最低，將避開上下班時段、採夜間施工，同時使用高分子材料，以延長道路壽命，約農曆年前換上新衣。
工務局指出，水利局已先行針對該區排水不佳路段，進行排水系統改善及道路墊高工程，料可有效改善積淹水問題。此外，今年度也將陸續改善鳥松區中正路、公園路、本館路等道路品質，未來路平專案會更重視區域平衡發展，預計新的一年除市區外，鳳山、岡山及旗美地區，都能明顯感受路況提升。