河北單日暴增51例確診 石家莊進入準封城狀態
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-07 17:18:11
中國今（7）日通報了5個月以來，新冠肺炎單日新增最高確診病例數，總共通報52起本土確診病例，主因還是河北省染疫人數增加。河北省5日起新增多起本土確診案例及無症狀感染者，當地政府宣布進入戰時狀態，河北省衛健委6日也將石家莊市藁城區調整為「高風險地區」，目前更進入「準封城」狀態。
根據中國國家衛生委員會統計，今天通報的52起全國本土確診病例中，其中51起病例來自河北省，相較前一天通報新增20起確診病例。據中媒報導，石家莊擁有1100萬常住人口，一夜之間宛如變成一座死城，6日清晨，主城區路面空空蕩蕩，毫無熱鬧擁擠的人群，店鋪也大多關門暫停營業，中小學以下學校停課。河北省當局為阻擋疫情傳播，啟動大規模篩檢措施，社區封閉管控並禁止群聚，旅客在河北省境內搭乘火車或飛機前，必須持有72小時以內的核酸檢測陰性證明，客運總站停止營運，火車站停售、禁止進站，且進行道路封管，「車過石家莊，一律限制進北京」。
面對民眾可能恐慌搶購生活物資，河北省商務廳強調，河北全省各市米、麵、油、肉、蛋、奶、等民生物資供應正常，各大商場、超市、農（集）貿市場貨源充足，市民無需恐慌性搶購。針對外界質疑石家莊防疫不力，石家莊市紀委監委6日也通告，石家莊市藁城區政府副區長馮志強等3名官員因防控不力遭到懲處。
此外，遼寧省大連市近日也出現本土確診病例及超級傳播者，當地住在中度及高度風險地區的民眾，已經被禁止離開大連市，其他區域的居民則被要求減少非必要的外地旅行。
自從新冠肺炎疫情在2019年底於武漢爆發以來，中國的確診人數累計已達8萬7278人，死亡人數為4634人。