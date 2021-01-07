全智賢《屍戰朝鮮》片場失火！「牆壁倒塌」出動9消防車

韓劇《屍戰朝鮮》（舊譯：李屍朝鮮）第一、二季掀起韓版古裝喪屍熱潮，去年11月宣布製作外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》，女神全智賢確定加入，該劇如火如荼拍攝中，今（7日）卻傳出片場失火，出動9輛消防車才將火勢撲滅，所幸沒造成傷亡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今位於慶尚北道的《屍戰朝鮮》攝影棚下午1點42分發生火災，根據報導指出，當時劇組正利用電焊融雪，火苗不慎點燃現場的城堡，導致牆外頂部著火、內部木材燃燒，總共出動9輛消防車，經過1小時才將火撲滅，滅火過程中部分城牆因此倒塌。劇組隨後徹底檢查現場，確認無大礙後重啟拍攝，保證未來會更加注意周遭安全。《屍戰朝鮮：雅信傳》將揭曉全智賢所飾演的神祕角色身分、背景故事，以及生死草和喪屍的「終極祕密」。而第二季中飾演「御營大將」的朴秉恩也確定繼續參演，與全智賢所飾演的角色會產生何種關聯，也是備受觀眾關注的焦點之一。該劇今年在Netflix播出。▲▼《屍戰朝鮮：雅信傳》片場失火。（圖／翻攝朝鮮日報、Netflix）墜樓領便當紅了！《上流戰爭》最美女配 經典顏值掀討論宋慧喬消失2年復出！牽手「雙宋媒人」 粉絲驚呆貼閃照告白！孫安佐「極品女友」成嬌點 網羨：人帥真好