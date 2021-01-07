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全智賢《屍戰朝鮮》片場失火！「牆壁倒塌」出動9消防車

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-07 17:14:22

▲《屍戰朝鮮》確定推出外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》，將揭曉全智賢身分。（圖／Netflix）
▲全智賢參演的《屍戰朝鮮：雅信傳》發生火災。（圖／Netflix）
韓劇《屍戰朝鮮》（舊譯：李屍朝鮮）第一、二季掀起韓版古裝喪屍熱潮，去年11月宣布製作外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》，女神全智賢確定加入，該劇如火如荼拍攝中，今（7日）卻傳出片場失火，出動9輛消防車才將火勢撲滅，所幸沒造成傷亡。
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今位於慶尚北道的《屍戰朝鮮》攝影棚下午1點42分發生火災，根據報導指出，當時劇組正利用電焊融雪，火苗不慎點燃現場的城堡，導致牆外頂部著火、內部木材燃燒，總共出動9輛消防車，經過1小時才將火撲滅，滅火過程中部分城牆因此倒塌。劇組隨後徹底檢查現場，確認無大礙後重啟拍攝，保證未來會更加注意周遭安全。
《屍戰朝鮮：雅信傳》將揭曉全智賢所飾演的神祕角色身分、背景故事，以及生死草和喪屍的「終極祕密」。而第二季中飾演「御營大將」的朴秉恩也確定繼續參演，與全智賢所飾演的角色會產生何種關聯，也是備受觀眾關注的焦點之一。該劇今年在Netflix播出。
▲▼《屍戰朝鮮：雅信傳》片場失火。（圖／翻攝朝鮮日報、Netflix）
▲▼《屍戰朝鮮：雅信傳》片場失火。（圖／翻攝朝鮮日報、Netflix）
▲《屍戰朝鮮》掀起韓版古裝喪屍熱潮。（圖／Netflix）
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