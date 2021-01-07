為李遠哲抱屈　張銘祐批：楊志良、羅智強胡說八道

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張銘祐臉書提到，台北市羅智強市議員說在8月29日公投前，「你要吃9個月的萊豬，還是一輩子的萊豬？」相當不以為然的反批，「這位市議員真的很不認真，現在行政院以網路看版，進口或是屠宰都會公告，加上台灣的進口商根本沒有進，何來9個月？根本是說八道、炒聲量。」
張銘祐指出，「前衛生署長楊志良，虧他號稱是公衛專業，但是每句話都充滿政治語言！」日前李遠哲分析萊豬，說事實上糖與防腐劑（硝酸鈉）也是毒，一般人看了李遠哲的說法，應該很清楚意思是說，這幾年很多癌症與健康殺手，都是糖分造成健康的隱形殺手，而我們的加工食品也有許多添加物來延長保存，萊克多巴胺在安全值根本沒問題。
「試問楊志良前署長、馬英九前總統，進口八年含萊克多巴胺的美國牛肉，什麼時候造成台灣人吃了之後心臟加快？」張銘祐更提到楊志良在2009年時，為了美國牛肉是否進口，非常自信為自己政策安全保證說，「如果吃美國牛肉造成多人死亡，我一定切腹自殺」，保證政府把關沒問題。
張銘祐質疑，「楊志良都敢為了美國牛肉進口不惜切腹，那怎麼不敢對美豬進口一視同仁？正如楊前署長在去年美國衛生部長阿札爾來台灣時，要美國總統為防疫（新冠肺炎）不利負責，要美國衛生部長下台，但是面對武漢肺炎的中國不敢大力譴責？」痛批楊志良就是兩套標準，可笑程度已失他公衛大老的資格，跟羅智強一搭一唱當打手，真是可笑至極！