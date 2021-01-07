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郭建宏控招標黑箱　華視廢標「懲處評審抓內鬼」

記者羅凌筠/台北報導

2021-01-07 17:25:43｜2021-01-07 17:54:08

▲華視總經理莊豐嘉。（圖／記者林柏年攝）
▲華視總經理莊豐嘉宣布招標案廢標。（圖／記者林柏年攝）
前華視總經理、製作人郭建宏控華視招標案黑箱作業，「109年台語頻道節目製作—音樂綜藝」招標案找來7位遴選評審，其中一名美術指導賴俊傑給郭建宏的映畫傳播62分、給洪榮宏製作人弟弟洪榮良的異象傳播90分以上，懸殊性給分讓郭建宏以1分之差敗給異象，等於「博歹筊出郎中」。對此，華視總經理莊豐嘉今（7日）宣布招標案廢標，將對招標案召集人、華視總經理特助劉桂蘭、評審賴俊傑懲處。
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郭建宏控一共7位評審，6位給映畫80幾分，賴給62分；而得標的異象，3位評審給80多分、3位70多分，只有賴給了90多分，召集人劉桂蘭無視評審過程明顯瑕疵，整個評選的過程都沒公告，疑有黑箱之嫌，此外，賴俊傑在未公布得標廠商前，就傳Line給映畫的製作人黃淑宜：「靠要啦，做球給你都不會接。」已嚴重違法，郭建宏去函文化部影視司及政風處，要求一個公平、公正做節目的機會。
▲映畫傳播董事長郭建宏接受《NOWnews》專訪時擔憂，「台灣影視業的環境已經這麼差，還黑箱作業，以後誰敢來競標！」（圖／記者陳志仁攝，2021.01.06）
▲郭建宏控華視招標案黑箱作業（圖／記者陳志仁攝，2021.01.06）
對此，莊豐嘉表示華視採取3個行動，第一，招標案廢標、重新招標，公司初步調查，是映畫主動聯繫賴俊傑，而賴在評審會議進行期間回覆映畫：「靠要啦，做球給你都不會接。」這句話明顯有問題，雖然賴向華視解釋他的意思是：「做一個不錯題目給你們，你們怎麼沒接下來？」但是「做球」這個用詞有套招之嫌，且他在評選過程中與製作公司通訊，違反規定，因此決定廢標。

第二、莊豐嘉強調評選過程雖有瑕疵，但沒有黑箱作業，賴俊傑給分異常，在會議上已經充分說明理由，評審、採購、法務一致沒有異議，並沒有黑箱的問題，不過因為招標案引起爭議，召集人劉桂蘭已自請處分，而賴俊傑因私下通訊映畫，將遭華視內部懲處、並移送法辦。

▲映畫傳播董事長郭建宏指出，評審之一的華視美術指導賴俊傑傳line給映畫的製作人黃淑宜提及，「靠要啦，做球給你都不會接」。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.06）
▲華視美術指導賴俊傑傳line給映畫的製作人黃淑宜。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.06）
第三、賴俊傑在會議過程中傳訊給映畫，涉及採購法洩密的刑事責任，將會送給檢警調查，也希望順藤摸瓜，揪出把評審分數洩漏給映畫的內鬼，在場參與會議的20人都有嫌疑，「沒有保密的話，誰敢當我的評審？評審不敢來還算其次，如果沒有移送法辦，徹查以昭公信，政府不敢給華視標案，以後華視還要不要接政府標案？」另外，映畫聯繫華視評審，也有非法探知業務機密之嫌，未來招標可能會上黑名單。
莊豐嘉表示華視陸續和郭建宏合作了《明星製作人》、《極智對決 誰梭了算》等節目，總計共1億381萬元的案子，如果故意不把案子給郭建宏，「我幹嘛在公標案動手腳，經費操之在我的反而給他，這邏輯不對」，話鋒一轉，莊豐嘉也強調：「我很感謝郭董讓我有機會掀開沉痾，讓我知道華視的人到底跟業界的關係是什麼。」
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