亞洲盃／日本疫情嚴重　陳建州呼籲：球員健康為第一優先

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PLG和SBL對於亞洲盃組訓都表態願配合，只不過考慮到盃賽期間剛好撞到兩聯盟賽季，被徵召的又都是各隊的一時之選，恐將衝擊聯盟票房。另外，日本疫情嚴重，昨天確診6004例，也是該國首度單日破6000例，稍早已經發布緊急事態宣言。而在這樣的情況下前往該國打球，球員的健康安全也無法獲得保障。
陳建州受訪時表示，聯盟1月12日還是會配合開訓報到，但是之後的組訓以及參賽，若是真的要到日本，聯盟的立場是「所有事情的事情還是都該以球員健康為優先」。
另外，他也透露球員本身和球員的家人都對此有所疑慮，「我們有把訊息告知球員，他們家人都很擔心，球團也很為難，這種關係到健康的事情，真的要審慎評估。」
如果PLG要配合參賽，那麼就算中華隊在2月22日賽程結束後立即返國，那在配合入境「14+7」的居家檢疫和自主健康管理，那也至少要等到3月中以後才能出賽，如此將對聯盟各隊的陣容安排以及票房產生巨大影響。
因此在這樣的情況下，PLG最終要是真的配合徵召，是否有考慮延後賽季？陳建州坦言之前在賽制上是有一些安排，不過昨天開會倒沒有討論到這些，大家主要還是從選手健康安全的角度來談論此事，「14+7的隔離期影響巨大，不過現在最關心的還是球員生命安全和健康，其他的我們都還是能協調。」
「我們的球員絕對還是會去報到，希望那一天能有更具體的東西，包括基本的防疫的保障是怎麼樣，接下來才能再評估，主要還是要看籃協和FIBA怎麼溝通。」陳建州最後如此表示。