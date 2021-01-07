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年前就能入手PS5！3C通路會員特典　iPhone 12現折1288元

記者賴志昶／台北報導

2021-01-07 18:11:43｜2021-01-07 19:15:42

▲3C電子連鎖通路業者燦坤今（7）舉辦記者會宣布，會員特典將於明日正式開跑，活動期間至12日為止。（圖／記者賴志昶攝）
▲3C電子連鎖通路業者燦坤今（7）舉辦記者會宣布，會員特典將於明日正式開跑，活動期間至12日為止。（圖／記者賴志昶攝）
3C電子連鎖通路業者今（7）舉辦記者會宣布，會員特典將於明日正式開跑，活動期間至12日為止，除祭出「百萬還元金」、iPhone 12 128GB現折1288元等優惠外，更同步宣告限量150組現貨販售PS5主機，讓消費者年節前就能拿到全球最缺貨的遊戲機種。
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為歡慶2021年，燦坤看準消費者餘年前除舊布新的風氣，除宣布「Awesome會員特典」8至12日正式開跑，更有全館家電、秒殺商品限時限量3折起。其中，TELEFUNKEN深層經絡震動按摩槍原價2480元，秒殺價1099元、SIAU詩杭負離子低輻射生物陶瓷吹風機原價2180元，秒殺價999元。
最受消費者青睞的Apple系列商品，也祭出優惠。其中，iPhone 12 128GB原價2萬8500元，現折1288元，挑戰市價最便宜；新款MacBook Air M1滿萬送500配件金，並可搭配教育方案優惠，最高可折抵3200元。

筆電方面，過年前夕也能夠除舊布新。業者宣布，活動期間acer 10代i7電競混碟冠軍筆電原價2萬9900元，優惠價只要2萬2999元；Lenovo 10代 i5超值電競冠軍筆電原價1萬7999元，優惠價1萬4999元；微軟Surface Go2 P-4G-64G會員價1萬2888元，滿萬折3000只要9888元。

農曆新年即將到來，也超前部署推出孝親商品系列，大尺寸電視最高限折2萬3000元，購買指定冰箱及空調再享貨物稅退稅。例如SAMSUNG 65吋4K QLED智慧連網電視原價6萬9900元，優惠價4萬6900元，買就送價值1萬2800元翻轉氣炸鍋，再享原廠回函送2000元郵政禮券及市價4990元Soundbar。此外，購買冰箱或指定洗衣機，最高可享7年延長保固、購買指定變頻空調最高可享10年延長保固。

除此之外，業者新年孝親系列更推出組合優惠JVC 40吋FHD液晶顯示器加上大通4K智慧電視盒原價1萬2787元，優惠價只要6999元；購買motorola e6 PLUS原廠皮套加上玻璃保護貼組，即可享2999元加購moto e6 PLUS智慧型手機1台優惠限時限量。

過了一年，還等不到PS5嗎？業者限量販售PS5主機，搭配重量級遊戲漫威蜘蛛人：邁爾斯·摩拉斯、惡魔靈魂Demons Souls，只要2萬1580元，於燦坤預購的消費者最快可於農曆年前到貨。

酷炫的不只有PS5，此次會員特典首度將科技新創品牌OVO納入主打商品， OVO百吋無框電視K1，有劇院級音效搭配高亮度高畫質，螢幕尺寸最高可達200吋，原價3萬2980元，優惠價2萬2980元，現省1萬元再送FriDay、四季線上頻道6個月。

值得注意的是，獲得2020紅點設計大賞，有「熨燙界女帝」稱號的IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機，即日起預購只要8800元，再享回函送市價1200元旅行包。
▲獲得2020紅點設計大賞，有「熨燙界女帝」稱號的IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機，即日起於燦坤預購只要8800元。（圖／記者賴志昶攝）
▲獲得2020紅點設計大賞，有「熨燙界女帝」稱號的IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機，即日起於燦坤預購只要8800元。（圖／記者賴志昶攝）
 
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