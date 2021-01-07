婚姻與愛情必須共存　玄彬：不希望走到最後只剩親情

韓劇《愛的迫降》情侶檔玄彬和孫藝真元旦公開認愛，已交往8個月，聽到男神死會消息，一票女粉絲在網路上哀嚎遍野。他曾受訪時表示，希望40歲能成家，對於很多夫妻婚後相敬如「冰」，他認為婚姻與愛情必須同時存在，不能割捨任何一個。

我是廣告 請繼續往下閱讀

玄彬經常在韓劇中飾演深情「高富帥」，也時常入選「最理想的結婚對象」這類的排行榜。其實，玄彬過去曾在不少採訪中，透露自己的愛情觀。他表示想擁有平凡、幸福的家庭，希望做個「讓未來妻子耀眼的丈夫」，非常看重責任感。

▲玄彬和孫藝真因拍韓劇《愛的迫降》假戲真愛。（圖 ／Netflix提供）

玄彬說曾聽過一個說法，「能讓女人耀眼的三個要素？衣服、廚藝、丈夫」。所以他覺得至少要做好這三要素的其中之一，也就是「好丈夫」。而他的婚姻觀是，「希望自己的婚姻到最後不要只剩親情，會希望和另一半永遠有愛情的感覺。」





每每被問到理想型時，他總是笑稱外表不重要，但女朋友卻都是仙女等級的貌美，他說：「我希望找到能了解、體諒我演藝工作的女人。」也難怪從黃智賢、宋慧喬到現在的孫藝真，他都只跟演藝圈同事交往，因為只有這樣才能更理解藝人的工作。



▲玄彬希望另一半能了解跟體諒他的工作。（圖 ／Netflix提供）

但儘管貴為男神歐巴，他也曾經為愛哭過，很老實地說：「就那麼一次，因為愛，一個人獨自喝燒酒的時候。」他曾將愛情比喻成馬拉松。「就像跑49.195公里的馬拉松，雖然起跑的時候體力或心理狀態都不錯，但是隨著途中經過的上坡下坡，也是會覺得很辛苦。」認為要經營一段感情不容易。

希望這次38歲的玄彬跟孫藝真的感情能開花結果，一圓40歲的結婚夢。