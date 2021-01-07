科大校長江金山畢業40多年後膺選臺中二中傑出校友

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建國科技大學校長江金山獲47年前班導師張自強的大力推薦，膺選為臺中市立臺中第二高級中學(臺中二中)「109年傑出校友。已經退下教職專心於書畫創作的國內知名書法家張自強，對他的得意門生努力向上在高等技職教育的傑出表現十分開心，特地專程到建國科大祝賀，老師惺惺相惜，讓江金山十分感動。

▲江金山(右一)與恩師張自強(右二)談到，年前往事，笑成一團。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

江金山是在去年2月9日於臺中市大墩文化中心參加建國科大商業設計系林清鏡教授水墨繪畫創作個展開幕式時，偶遇就讀臺中二中時的班級導師張自強，雖然事隔47年，師生第一眼就互相認出對方，張自強在獲悉江金山高中畢業後努力向上升學、就業之路一路順暢，曾到美國攻讀教育行政博士，最後還挑起重任，擔任建國科技大學校長，努力辦學。

張自強老師對於自己的學生能夠青出於藍感到無比的榮耀與欣慰，最後決定要推薦他參加臺中二中「109年傑出校友」選拔，江金山以優異的辦學表現，為臺灣技職教育貢獻良多，杏壇留芳，為母校爭光，在眾多優秀校友角逐的評選中脫穎而出，不負眾望當選為「109年傑出校友」。

▲江金山校長(左)陪恩師張自強老師(中)與師母陳誼芝女士(右)到他的私人山居秘境爸爸的山參觀。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

江金山回憶表示，他是在民國63年進入臺中市臺中二中就讀高一，當時的導師張自強「愛的教育」有別於就讀國中時天天為了準備聯考那種填鴨式的教學模式讓他印象深刻。江金山說，張自強老師不但是他們班上的導師，還是國文科老師，每次上課時都會鼓勵大家要熟背詩詞、古文、論語等，為了引起大家對背誦古文詩詞的興趣，他都會以身作則，先背給大家聽再要求同學一起背書。

江金山說，班上在上籃球課時，張自強老師也會主動到場邊當同學的啦啦隊，中場休息時間還會進場陪大家練球，江金山表示當時臺灣尚處在威權時代，教育場域氛圍，對中學生的管教較為嚴厲，張自強老師「身教重於言教」開明作風，亦師亦友，後來張老師出國深造，師生情誼雖然只有短短一年卻一直讓他念念不忘。

▲建國科大江金山校長畢業40多年後膺選臺中二中傑出校友。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

張自強目前與同為教師退休的夫人陳誼芝平日以書法字畫為樂，夫婦作品曾多次在國內藝文中心辦理書畫聯展。