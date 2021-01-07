陪同吳怡農拜會黨內市議員 黃承國：對他正式表達支持
記者丁上程/台北報導
2021-01-07 18:41:28
民進黨智庫副執行長吳怡農，今天（7日）上午正式登記參選北市黨部主委後，第一場公開行程就是拜會民進黨台北市議會黨團。而民進黨中常委、前北市黨部主委黃承國，也現身陪同吳怡農拜會。而行程後接受媒體訪問時，黃承國也表示，主要是幫吳怡農「壯膽」，更強調陪同吳怡農也是代表對他的參選表達正式的支持態度。
自從民進黨中央透過中常會制定「吳怡農條款」，下修地方縣市黨部主委的參選黨齡，吳怡農投入主委選舉的風聲就不曾間斷過，而過程中就傳出黃承國是力挺吳怡農參選的主要幕後推手。而在吳怡農登記參選後，第一個拜會地點就選在基層勢力最大的台北市議會。為求慎重，吳怡農也提前到議會，私下拜會各派系議員，而黃承國也全程陪同。而在拜會議會黨團的行程後，黃承國也與吳怡農一同出面接受媒體訪問。被問到為何陪同吳怡農，黃承國一開始先開玩笑表示是為了幫吳怡農「壯膽」，不過話鋒一轉黃承國也表示，是為了對吳怡農登記參選表達正式的支持，也象徵著黃承國對於吳怡農的力挺。民進黨北市黨團幹事長王閔生則在一旁補充表示，黃承國是前主委，「他跟我們議會的成員也非常熟悉，之間的互動跟交流更緊密，其實這都是好事情啦。」王閔生說，「我們對於未來要參選黨部主委的，將來也是帶領我們黨務的發展，我們黨團也是必須要跟黨部好好地合作，所以更加強更緊密的讓我們彼此可以互動交流」。