影／2021必看攝影大師展覽　國際攝影十傑江村雄攝影展

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免門票就可在彰化縣立美術館環遊世界！彰化縣文化局邀請國際攝影大師江村雄舉辦觀念攝影展，展出76件作品，含括海內外的豐富人文以及自然景觀，更有多件作品紀錄了彰化重要事件與景觀，展期自即日起到1月31日。

▲張雀芬說，國際攝影十傑江村雄老師雖獲獎無數，卻從不吝於傳授攝影技術，讓員林社區大學成為專業攝影培育的搖籃。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「觀念攝影 江村雄的另類攝影創作展」，歡迎喜歡攝影的朋友一同前往觀賞。文化局張雀芬說，江村雄老師自幼對攝影情有獨鍾，天賦加上不斷鑽研，使他成為國內外攝影比賽的常勝軍，連續二十多年榮獲國際攝影十傑，並在2012年獲得藝術類及旅遊類世界排名「雙料第一」。

▲國際攝影十傑江村雄老師展出76件作品。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

張雀芬表示，80歲高壽的江村雄老師在這次的展覽，特別精選觀念攝影作品留在彰化縣展出，觀念攝影注重內容的真實傳達，以及作者在攝影當下的感觸與創意，希望讓人看到作品背後的創作意圖及思考脈絡。

▲國際攝影十傑江村雄老師鏡頭下的渴望自由。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

張雀芬說，國際攝影十傑江村雄老師雖獲獎無數，卻從不吝於傳授攝影技術，更致力在攝影的社會教育，於員林社區大學開班授課，帶領學員們橫掃國內外攝影獎項，讓員林社區大學成為專業攝影培育的搖籃。

張雀芬指出，展覽總共展出江村雄老師76件作品，包含了江老師自國內外所拍攝的豐富人文及自然景觀，更有多件作品翔實地紀錄了彰化重要的事件與景觀，譬如「東西向76號公路七年」、「2012龍年臺灣燈會在鹿港」、「初夏魚塭(彰化縣福寶濕地)」等。

▲作品取名那一隊獲勝。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.07）

張雀芬說，透過充滿人文關懷與生活體察的作品，歡迎大家前往彰化縣立美術館感受江老師對於家鄉彰化的情感連結與對自然的禮讚。