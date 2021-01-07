香港情勢惡化 陸委會：將提供必要人道援助
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-07 19:07:33
香港警方昨（6）日大動作逮捕53名民主派人士，指控其參與、組織2020年民主派初選，涉及《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，今（7）日正在監獄內服刑的黃之鋒也遭到逮捕、錄取口供。對於香港局勢進一步惡化，陸委會譴責中國大陸當局對香港民主的打壓，將其從東方明珠變成「東方煉獄」，台灣方面將會持續與國際社會合作，為港人提供必要的人道援助。
陸委會發言人邱垂正表示，台灣與國際社會同步關切香港昨日的抓捕行動，批評港府動輒以國安法打擊民主派人士，凸顯香港《基本法》對港人權益的保障形同虛設。同時，中共的惡行惡狀將香港從東方明珠變成「東方煉獄」，陸委會警告，北京若持續背信毀諾、打壓香港民主自由，將會失去該城市作為世界金融中心的地位。陸委會強調，台灣政府一貫堅定支持香港人民追求自由民主、人權法治，將會依據人道原則，透過公私協力的方式，提供香港人民必要的人道協助，也會持續精進現有的法規、制度，透過制度化的機制及力量，給予香港人最實際的支持與幫助。
邱垂正表示，有關先前陸委會曾提出改善援港方案的三大方向，跨部會的小組已分別檢視既有的法規及制度，提出具體的修正規劃及執行措施，國發會方面已提議簡化香港人、外國人申請工作的程序，還有健保等相關需求；教育部方面則是研擬港澳居民來台就學的修正案，相關法規將會適時推出。另外，對於網傳台灣駐港辦事處官員遭拘捕一事，邱垂正特別澄清，網路流傳之事並非事實，台灣駐港辦事處仍然如常，機構也將堅持維持館務運作，持續為台港民眾提供服務、確保在港台人的權益。而香港旅遊警示等措施方面，陸委會表示，已在2019年反送中運動、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，對台灣民眾提供相關建議。