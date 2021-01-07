台南YMCA泳池驚傳一氧化碳外洩多人送醫 黃偉哲到場關心
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-07 20:17:03｜2021-01-07 20:32:47
位於台南北區的YMCA（基督教青年會）會館游泳池，在今（7）日下午5點05分左右驚傳多人一氧化碳中毒，共有15位小朋友、8位大人因此身體不適，消防局也啟動大量傷患機制，台南市長黃偉哲也到場了解狀況，幸目前所有傷者都意識清楚。
台南市長黃偉哲表示，基本上游泳池是採取密閉式的，溫水游泳池為了保持溫度，造成疑似一氧化碳外洩，目前了解，傷者分別轉送成大醫院、新樓醫院、安南醫院、郭綜合醫院、永康奇美醫院來緊急搶救，意識都還算清楚，台南市政府除了請消防局、衛生局緊急啟動大批傷患救護的機制之外，最重要的是希望能夠亡羊補牢。黃偉哲強調，對於所有的傷者癒後狀況，市府會多加關心、加以幫忙，接著將了解所有的營業場所是不是有裝設一氧化碳濃度的警報器，因為一氧化碳中毒案件今天可能發生在游泳池，明天可能發生在餐廳，或是其他使用鍋爐的地方，所以還是要加緊的去要求所有的營業場所裝設好相關的、必要的預警裝置。黃偉哲說，詳細的災害造成原因還要進一步調查，也希望所有的傷者都能在最短的時間內能夠復原，他們的家庭或是其他需要幫忙的部分，市政府絕對是啟動所有的機制，像是社會局、教育局等局處來加以幫忙，黃偉哲也在現場慰問受輕微傷勢未就醫的民眾，並感謝協助疏散的民眾；教育局長鄭新輝也已和同仁分別代表市長到醫院探視和慰問小朋友，後績也會請輔諮中心人員分別進行安心輔導。