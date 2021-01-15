5G補助遭質疑圖利業者　NCC：加速台灣數位競爭力

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NCC指出，過去4G啟動前期，政府也曾在2014年至2017年運用標金鼓勵業者加速4G服務。各國政府為促進跨產業成長動能，也積極提供資金支持研發及應用。例如，美國針對偏鄉地區與原住民部落挹注90億美元（約新台幣2556億元）5G基金；英國投入6500萬英鎊（約新台幣25.4億元）補助5G與創新應用試營運；歐盟也投入61.5億歐元（約新台幣2150.7億元）補助數位化（含5G）及缺乏寬頻服務區域的網路建設。
NCC表示，電信業者在原本事業計畫構想書內規劃2020年至2022年底將建置5G基地台共9100台，透過本次前瞻計畫編列預算辦理5G等10項數位建設，預計可在國內戰略地區及公益機構等地點再增加建置5G基地台1萬1525台，總共2萬625台
NCC表示，除了基地台建設外，希望透過前瞻第三期預算的投入，完成3項目標。第一，5G業者原規劃須花5年建置網路，可提前在3年內達到。第二、鼓勵採用5G國產自主設備，2024年後5G業者新建的網路設備，採用國產品牌比率達4成。
第三，透過5G國產自主技術，強化5G資安，形成5G國家隊，與國際大廠形成供應鏈夥伴。（編輯：潘羿菁）1100107