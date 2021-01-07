李慶元為報恩重返新黨 成立黨團接手時代力量辦公室
新頭殼newtalk |黃奕慈 綜合報導
2021-01-07 22:30:28
原本為無黨籍台北市議員李慶元今（7）日宣布加入新黨，加上潘懷宗、侯漢廷兩位議員，將成立台北市議會新黨黨團。先前時代力量3位市議員退黨後，因此未達人數門檻遭取消黨團資格，現在剛好新黨黨團成立，接手了時力被取消的那間黨團辦公室。
李慶元在1995年加入新黨，黨齡13年，後來加入了國民黨，又被國民黨開除。李慶元今天談到回到新黨的理由，他說：「一言難盡」，他將這屆議員能夠選上，定位為報恩之旅。他表示，從吳成典接任新黨主席後，所作所為、理念與新黨的運作模式，回到了當時創黨的精神理念，因此當時對新黨失望、沮喪、灰心離開的人，最近都被吳主席號召回來了，大家都心甘情願，包括金介壽、宋艾克、李炷烽、曹原彰、朱惠良等。李慶元指出，過往新黨的理念是「愛鄉土、清廉問政、兩岸和平統一」，幾個月前吳主席與他溝通時，他說自己不排斥新黨裡面極統的人，像是王炳忠等人，但是不能讓他們這種極統派的發言與新黨畫上等號，因為這樣對新黨的發展不利，他也絕對不支持武統、極統。
李慶元說，他過去用無黨籍的身分在外流浪8年，這些年來，北市議會從親民問政小組、台北監督連線，不管是現任副市長黃珊珊、議員林國成、陳政忠、徐立信等人，對他的幫助很大，等於是說收容他成為團隊成員。還有台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜都幫他站台過，甚至連民進黨的國策顧問黃承國也長期給予他鼓勵和支持。他覺得這2年，可以報答新黨的恩，他願意回到新黨幫忙。不過李慶元也坦言，他加入新黨時說，他不打算選了，雖然很多人不相信這話，但選舉工作太累了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼