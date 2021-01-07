Kymco「Time to Excite」旗艦車款全數演出，1/8-10 國際摩托車展 點燃台灣車迷熱血時刻

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2020台灣機車市場迎來新榮景 2021信心十足持續樂觀回顧2020年，雖受到疫情影響，但台灣在成功抗疫、成功守護家園下，創造專屬於台灣的經濟奇蹟，其中機車市場更受惠於購車補助尾聲助勢，整年度市場總量達到25年新高的1,035,854輛，相較2019年大幅成長14.8%。其中Kymco於12月全力衝刺產能，祭出「保證交車」承諾，更再次催出消費者強勢買氣，12月份單月銷售KYMCO就超過5萬台，整年度以350,917台總銷售量、市佔率高達33.9%，成功蟬聯21年台灣機車市場銷售龍頭王座，累積銷量更是突破570萬台。
相較去年機車市場迎來的新榮景，執行長柯俊斌表示，2021年在政府汰舊換新政策拍板定案後，相信對國家、產業及民眾來說都是正面的影響，今年整體機車市場的發展，執行長直言看好電動車的銷售表現，更主動預告光陽即將在年前發表新的電動車款，敬請期待！而光陽在全速加大產能供應後，更有信心挑戰目標銷售及市佔新高點。
最強白牌KRV 預期訂單將飆破6000台 創下 7.68億業績身為Kymco重點白牌旗艦車款KRV，自2020年12月11日正式公佈售價：KRV ABS版為112,800元、KRV TCS版為123,800元之後，先前網路上所累積的超高人氣立刻轉換成驚人訂單數量，預計在2月底前訂單量將飆破6000張，創下高達7.8億的營收，網封「最強白牌」的KRV除了產品實力強悍，吸單功力更是前所未見。
為了一饗車迷期待，Kymco特別選在TAIWAN MOTORCYCLE SHOW國際摩托車展上亮相，這也是KRV首次曝光於台灣車迷朋友眼前，KRV渾身搭載的先進科技，包含全新開發的175cc 4V水冷引擎、與旗艦車款AK 550相同的獨立式搖臂與PTM傳動系統等立刻成為全場焦點，號稱展售會上的人氣王！為了回饋消費者的支持與期待，Kymco針對KRV規劃最具誠意的購車優惠，提供最高36期分期、零元交車、分期零利率、免設定費，此外也提供分期車主專屬千萬超額保障險，讓車迷朋友可以最低負擔輕鬆坐擁KRV迷人魅力。
同時Kymco也首度公佈了KRV的試乘活動也將於全省將於全省陸續展開，一共分為三個場次：首先第一場將於1/16-1/17在高雄市台糖TKS賽車場盛大展開；第二場1/23-1/24於彰化縣溪湖K1賽車場進行；最後一場2/6-2/7將在桃園市大魯閣卡丁車場舉行，如有興趣的車迷朋友歡迎關注Kymco官方網站獲得最新報名資訊。
跨界大型速克達DT X360售價19.8萬 震撼市場Kymco於TAIWAN MOTORCYCLE SHOW國際摩托車暨用品展售會上，也同步展出了全新跨界大型速克達DT X360，並正式公佈DT X360官方售價為新台幣198,000元。以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位的DT X360，以更全面的功能性與多工性，開闢速克達領域的全新級距。外觀上採用具有越野風格的前土除與下擋泥板，匹配上可提升於崎嶇路面操控靈活性的寬把手設計，與可賦予最佳騎乘視野的高坐墊設定，提供最佳的騎乘樂趣。
DT X360搭載高效節能的320.6cc 4V水冷引擎，具備21.2kW/7250rpm最大馬力，以及30Nm/5750rpm最大扭力；底盤部分則搭載完美匹配Adventure風格的多功能輪胎與質輕量堅的前14吋、後13吋輕量化輪圈，有效減輕簧下重量，整合強悍動力，讓DT X360可恣意征服各種路況。DT X360更有跨級距、旗艦級的超豐富配備，包含Keyless感應式鑰匙、TCS循跡控制系統、LED彩色儀表板等，同步兼顧用車便利性與安全性。歡迎有興趣的消費者關注 WWW.KYMCO.COM.TW。