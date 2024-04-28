自助洗車場「改收停車費」！30分要價60元　常客力挺：不怕鑽漏洞

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「第一次看到，自助洗車怎麼要收停車費？」一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」上分享，自己路過桃園大業路一處自助洗車場，卻發現場地門口竟與一般常見的洗車場不同，還多了停車場管制系統，設置了出入閘門。
此外，一旁公告上還明確寫上收費方式，不再像以前是進去後對水槍、泡泡機投幣，而是改為「收停車費」，顧客可以先洗車，後至繳費機繳費，收費方案為「洗車設備暢用免投幣，汽車停車前30分鐘為60元，大型重機、摩托車則為前30分鐘40元，超過30分鐘後每15分鐘多收20元，每日（4小時內）最高上限為200元」。
自助洗車場收費方式大變革！一票常客買單
這間自助洗車場從洗車費改收停車費的改變曝光，隨即引發熱烈討論，許多人紛紛盛讚，營運方這樣的作法，不但能避免有人鑽漏洞，把車停在裡面卻不洗車，只顧著與朋友聊天的佔用問題，而且30分鐘內快速洗完的話，比過往投幣方式還要超值，增加了場地翻桌率的同時，也讓專心洗車的顧客享受到優惠，可以說是一舉多得。
許多愛車族看完這個改變後也紛紛誇讚，「最近蠻多這種，這是計時、裡面不用再投幣，避免有的人不洗車在裡面聚會聊天」、「真的一堆猴子洗完在那邊抽煙聊天，希望我家附近洗車場也改成這樣」、「改累進收費，就不會有人佔著位置聊天了」、「半小時才60元，超划算的」、「有人晚上當停車場使用所以才改成這樣」、「可以兩用的概念。洗車只要60元，洗的比較慢或仔細就加價，純停車也能收費了，對於客人、店家都是好事」。