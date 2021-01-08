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出現19名變種病例　法國持續封閉與英國的邊界

中央社

2021-01-08 07:59:57

▲法國政府表示，其境內已出現19例英國變種毒株病例，法英邊界、娛樂藝文等場所因此將持續關閉。圖為近日英國多佛港對來往的卡車駕駛進行病毒篩檢，多佛是距離法國最近的英國港口，也是世界上最繁忙的客運港口之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國政府表示，其境內已出現19例英國變種毒株病例，法英邊界、娛樂藝文等場所因此將持續關閉。圖為近日英國多佛港對來往的卡車駕駛進行病毒篩檢，多佛是距離法國最近的英國港口，也是世界上最繁忙的客運港口之一。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國總理卡斯特克斯與衛生部長維宏今晚召開記者會，說明近日疫情與最新措施。政府表示，法國已出現19例英國變種毒株病例，法英邊界、娛樂藝文等場所因此將持續關閉。
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卡斯特克斯（Jean Castex）發言時首先稱2021年是「希望的一年」，他說，「儘管法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播狀況稍微比鄰國和緩，但程度還是很高....目前每天約1萬5千名新增病例」。他坦言，狀況並未回復正常，甚至從過去幾週開始，還開始惡化。
卡斯特克斯接著談及更具傳染力的英國和南非變種毒株。為避免疫情惡化，法國宣布與英國的邊界將會持續保持關閉，直到有新的命令為止。

維宏（Olivier Véran）則指出，目前在法國境內，已檢測出19個感染英國變種病毒的案例，「其中有兩例來自位於大巴黎法蘭西島（Ile-de France）與布列塔尼（Bretagne）疑似的群聚感染通報」。另外還有3名南非變種病毒個案。

卡斯特克斯表示，有鑑於此，法國所有娛樂藝文活動將會持續關閉，直到1月底止，名單包括博物館、電影院、劇院、運動中心等。政府1月20日將會視疫情決定是否能在2月初重新放行。餐廳與酒吧仍會持續關閉至少到2月中。卡斯特克斯也重申，受衝擊的產業將持續獲得政府的經濟補助。

此外，法國疫苗施打時程因較鄰國緩慢而飽受批評，對此卡斯特克斯承認「我們疫苗接種計畫的起步的確比別國還慢」，但他強調這是為了遵守衛生最高委員會（HAS）訂立的原則與優先順序，重點是「讓所有希望接種的人都能免費獲得疫苗」。
據法國政府今晚表示，疫苗施打計畫已經加速，「接種疫苗醫院數量已增加了4倍」。5日當天有5千人接種疫苗，昨天1萬2千多人，今天施打疫苗人數則增至2萬5千人。維宏在記者會中指出，目標是在1月底前讓100萬人接種疫苗。（編輯：徐崇哲）1100108
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