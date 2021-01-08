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參眾院領袖都要川普立刻下台！拜登：暴徒是本土恐怖份子

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-08 06:30:53

▲川粉闖入國會引發混亂及死傷一事，受到美國政壇普遍的批評，候任總統拜登也譴責事件發生，川普要負起責任。（圖／美聯社／達志影像）
▲川粉闖入國會引發混亂及死傷一事，受到美國政壇普遍的批評，候任總統拜登也譴責事件發生，川普要負起責任。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普的支持者，在當地時間週三（6日）闖入國會山莊，意圖阻止國會認證拜登(Joe Biden)正式當選的程序，釀成死傷，美國上下舉國震驚，不只參眾兩院的民主黨領袖都要求應讓川普立刻下台，候任總統拜登也譴責搗亂的暴徒是「本土恐怖份子」，而川普則是始作俑者。
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綜合外媒報導，除了眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi)之後，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在週四發聲明，促副總統彭斯(Mike Pence)和內閣閣員加速罷免川普，否則國會將發動彈劾。
舒默在聲明中表示，國會大樓周三的發生的事情，是川普煽動對美國的暴動，他身為總統「不應多留任一天」，彭斯和內閣應該啟動憲法第25修正案，透過彈劾讓川普下台。此事若成，川普將成為美國史上首位兩度被國會提彈劾的總統。

候任總統拜登7日在德拉瓦州的競選過渡工作總部再次強調，川粉攻入國會大樓的舉動「不是意見不同、不是沒有秩序也不是示威，而是混亂」。

拜登並譴責，暴動的參與者不能被稱為示威者，而是暴徒、造反者、甚至是本土恐怖份子；痛斥川普任內的言行舉止都對國家的民主體制造成破壞，最終導致國會暴亂的發生。
 
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