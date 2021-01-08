國會騷亂引眾怒！川普推特暫停權 FB、IG也被封鎖
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-08 07:07:34
美國國會山莊6日發生暴動，外界直指是總統川普煽動支持者造成的結果，不只推特上的有關影片被刪除、暫時被停權，連臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也揚言，將無限期封鎖川普的臉書及IG，直到確保政權順利交接完畢。
綜和外媒報導，國會事件發生後，臉書原本已暫時封鎖川普的帳號24小時，預計週四解封；不過祖克柏隨後表示，在本月20日拜登就職之前，為了防止再有類似不當言論出現，決定先無限期封鎖川普的Facebook及Instagram帳戶，為期至少2週，直到政權和平交接完成為止。祖克柏在網上公開宣布，過去24小時所發生令人震驚的事件已清楚表明，川普總統打算利用剩餘時間來破壞權力的和平、合法過渡，並在平台上縱容、而不是譴責支持者於國會的行為，讓美國乃至全球的人們都深感不安，在這期間允許川普繼續使用臉書的服務，風險實在太大，故將延長封鎖其臉書及IG帳號。在國會確認選舉結果後，整個國家的當務之急是確保剩餘的13天和平渡過。美國國會6日一度遭川粉闖入，混亂中甚至有人傷亡。雖然川普發布影片要支持者「回家」，卻仍不忘指控選舉舞弊，導致爭議持續擴大。不只被推特暫時停權12小時，並警告若再不改善，不排除永久停權；臉書也決定至少會封鎖其帳號到川普離任。