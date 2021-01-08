陽明山降雪了！零下急凍「追雪畫面」曝光　一路下到白天

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凌晨5點多，粉絲團再度貼文指出「降雪持續至今天白天，各地嚴寒」，小編們也平安下山，離開陽明山途中看到鞍部以上都有降雪，而且雪很大，這次北部的「雪線」大約落在800公尺，比預報還要更低一些。
此外，《天氣風險 WeatherRisk》推測在中部以北，大範圍的高山區應該都有降雪，在水氣豐沛、氣溫夠低的條件之下，降雪預計可以維持到今天下午，同時提醒民眾，若要出門賞雪，務必要確認路況、做好全套禦寒準備，強調「今天是寒流影響最冷的一天，目前北部平地只剩下6至8度，高雄以北預計也都會降到10度以下，務必要做好保暖」。
陽明山國家公園也在YouTube平台展開降雪直播，即便是三更半夜，二子坪停車場仍有許多民眾上山追雪，線上網友也紛紛回應「搶車位囉XD」、「沒有雪鍊會非常滑，車在像溜冰」、「騎車要很慢很慢，會滑倒」、「地上真的是雪！可以堆雪人」、「下了一整夜的雪」。
不過，台北市政府交通局表示，為顧及民眾安全，若氣象局發布北市山區下雪消息，將依下雪情形啟動交通管制，相關措施如下：仰德大道將實施彈性管制上山，即便平日亦需有通行證方可通行；巴拉卡公路沒有路燈，夜間視線不良，實施全面管制，只出不進；通過各管制點需加掛雪鏈。
交通局也提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行App掌握路況。另台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並注意服務路線之頭、末班車時間；同時也請車輛於此期間進出陽明山地區者，亦能遵守交通規則及注意雪地行車安全。
此外，合歡山也在今清晨降下今年初雪，透過「合歡山遊客服務中心」（台14甲32K＋975標高3150公尺）監視器畫面可見，現場地面已經整片被白雪覆蓋，且進行車輛管制中。（編輯：賴詠璿）