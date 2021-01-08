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陽明山降雪了！零下急凍「追雪畫面」曝光　一路下到白天

編輯中心/綜合報導

2021-01-08 07:11:53｜2021-01-08 07:20:25

▲陽明山降雪，二子坪停車場湧入許多民眾興奮追雪。（圖／翻攝自陽明山國家公園YouTube）
▲陽明山降雪，二子坪停車場湧入許多民眾興奮追雪。（圖／翻攝自陽明山國家公園YouTube）
今（8）日晚間至明晨寒流冷空氣持續增強，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度的低溫；稍早臉書粉絲團《天氣風險 WeatherRisk》貼文表示「01：00 大屯山開始飄雪！」此外，陽明山國家公園也開始降雪，二子坪停車場湧入許多民眾興奮追雪。
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臉書《天氣風險 WeatherRisk》凌晨貼文分享小編一行人上山追雪的直播畫面，凌晨1時許，大屯山開始飄雪，接著在2點繼續更新現場狀況「大屯山氣象站積雪約5公分」，而當下測得氣溫只有零下0.8度C，畫面中可見地上雪白一片。
▲大屯山氣象站積雪約5公分。（圖／翻攝自臉書《天氣風險
▲大屯山氣象站積雪約5公分。（圖／翻攝自臉書《天氣風險 WeatherRisk》）
凌晨5點多，粉絲團再度貼文指出「降雪持續至今天白天，各地嚴寒」，小編們也平安下山，離開陽明山途中看到鞍部以上都有降雪，而且雪很大，這次北部的「雪線」大約落在800公尺，比預報還要更低一些。

▲凌晨1點左右，大屯山開始飄雪。（圖／翻攝自臉書《天氣風險
▲凌晨1點左右，大屯山開始飄雪。（圖／翻攝自臉書《天氣風險 WeatherRisk》）
此外，《天氣風險 WeatherRisk》推測在中部以北，大範圍的高山區應該都有降雪，在水氣豐沛、氣溫夠低的條件之下，降雪預計可以維持到今天下午，同時提醒民眾，若要出門賞雪，務必要確認路況、做好全套禦寒準備，強調「今天是寒流影響最冷的一天，目前北部平地只剩下6至8度，高雄以北預計也都會降到10度以下，務必要做好保暖」。

▲現場追雪畫面曝光。（圖／翻攝自臉書《天氣風險
▲現場追雪畫面曝光。（圖／翻攝自臉書《天氣風險 WeatherRisk》）
▲現場追雪畫面曝光。（圖／翻攝自臉書《天氣風險
▲現場追雪畫面曝光。（圖／翻攝自臉書《天氣風險 WeatherRisk》）
陽明山國家公園也在YouTube平台展開降雪直播，即便是三更半夜，二子坪停車場仍有許多民眾上山追雪，線上網友也紛紛回應「​搶車位囉XD」、「沒有雪鍊會非常滑，車在像溜冰」、「​騎車要很慢很慢，會滑倒」、「地上真的是雪！可以堆雪人」、「​下了一整夜的雪」。

不過，台北市政府交通局表示，為顧及民眾安全，若氣象局發布北市山區下雪消息，將依下雪情形啟動交通管制，相關措施如下：仰德大道將實施彈性管制上山，即便平日亦需有通行證方可通行；巴拉卡公路沒有路燈，夜間視線不良，實施全面管制，只出不進；通過各管制點需加掛雪鏈。

交通局也提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行App掌握路況。另台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並注意服務路線之頭、末班車時間；同時也請車輛於此期間進出陽明山地區者，亦能遵守交通規則及注意雪地行車安全。

此外，合歡山也在今清晨降下今年初雪，透過「合歡山遊客服務中心」（台14甲32K＋975標高3150公尺）監視器畫面可見，現場地面已經整片被白雪覆蓋，且進行車輛管制中。（編輯：賴詠璿）
▲合歡山遊客服務中心降雪畫面。（圖／翻攝自合歡山遊客服務中心網站）
▲合歡山遊客服務中心降雪畫面。（圖／翻攝自合歡山遊客服務中心網站）
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