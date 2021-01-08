國會暴動後沒跟川普說過半句話 共和黨議員：彭斯很生氣
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-08 07:51:15
美國國會6日發生川普支持者硬闖，一度打斷議事程序甚至造成華府宵禁，不只民主黨陣營強烈譴責，連共和黨自家人也看不過這場鬧劇，有知情議員透露，副總統彭斯(Pence)對於川普縱容粉絲暴動一事感到很生氣，也不爽川普將選舉輸掉一事怪罪於他。
綜合外媒報導，在國會山莊的暴動發生之前，彭斯就已經與川普發生嫌隙，因為川普對於他沒打算在國會聯席會議上，阻止選舉結果認證一事感到很生氣，而彭斯則認為自己沒有權力單方面否決選舉人團投票結果。在國會被川粉闖入搗亂後，彭斯也對此事表達憤怒，並對川普指責他要為選舉失敗負責感到遺憾。扯的是在暴亂發生當下，彭斯和議員們被困在國會裡時，還是彭斯自己跟代理國防部長米勒（Christopher Miller）通話，並授權國民兵的調派與部署。與此同時，川普卻沒有打給彭斯查看他是否安好，甚至事發後也還沒跟他說過話。
共和黨籍參議員殷霍夫（James Inhofe）向美媒透露，他認識彭斯幾乎已經一輩子了，但從沒看過他「像今天這麼生氣」。針對暴動一事，白宮目前僅透過發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）簡單譴責。華盛頓特區代理聯邦檢察官舍溫（Michael Sherwin）則說，事件正在調查中，若證據充足，不排除就國會暴動事件，控告川普煽動暴亂的罪名。