美國會騷亂再添一死！川普發聲：暴動者須付出代價
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-08 08:55:20
美國國會在當地時間6日舉行聯席會議，正式確認選舉人團投票結果及民主黨候選人拜登勝選的事實，但中途卻因憤怒的川普支持者闖入導致會議中斷，並與軍警爆發衝突，截至目前已造成5人喪生。川普於隔天在推特上發聲，譴責國會暴動事件，揚言違法者都必須付出代價，與他此前鼓動粉絲的言行反差甚大。
綜合外媒報導，暴動事件當天至少有4人因此死亡，除了美國的台裔運輸部長趙小蘭因此請辭，成為川普政府中以辭職表達抗議的最高階官員外，連國會警察局局長（Steven Sund）也宣布要辭職下台。然而，最新死亡人數於隔天又再往上加，外媒報導稱1名國會警員亦不幸殉職，使得因此事件死亡的人數來到5人。象徵民主自由的國會遭暴力示威者闖入，讓舉國上下都頗感震驚，不論是民主黨還是共和黨人士，都紛紛表示無法接受這類狀況發生在美國。而事發後一度神隱的總統川普，也在當地時間7日晚間，再度於推特和個人網站上傳影片。
川普在片中說到，褻瀆民主體制的違法者都必須付出代價，同時呼籲民眾冷靜，還說先前發動一連串挑戰選舉結果的行動，只是想確保選舉公正，聲稱美國的選舉法律必須改革，而他接下來的任務焦點將是政權的和平轉移。在暴動事件發生之前，川普還曾在白宮的集會現場，喊話要支持者奮戰到底，被視為是在煽動、鼓吹粉絲暴動，也為此面臨華府代理檢察官的調查，未來不排除會被起訴。川普在事後出面譴責示威者玷污美國民主、應受到懲罰，言行反覆如他一貫的風格，也讓外界對於他的真實態度更加摸不著頭緒。