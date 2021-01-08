台積電天價580元 帶動台股創新高15400點
記者許家禎/台北報導
2021-01-08 09:40:20｜2021-01-08 09:42:19
拜登勝選、民主黨全面執政，市場預期將有更多財政刺激措施，使美股再度創下新高。美股收紅也激勵台北股市今（8）日開盤漲151.13點，加權股價指數以15365.13點開出，隨後站上15400點新高。主要功臣就是台積電再創新天價580元，鴻海漲幅也有1.4%，來到109.5元。大立光則弱勢來到盤下。今日運輸族群反彈，長榮漲4%，裕民漲2.7%，陽明與榮運漲1.5%以上，志信跌停。
美股7日道瓊指數上漲211.73點，或0.69%，收31041.13點；標普500指數上漲55.65點，或1.48%，收3803.79點；那斯達克指數上漲326.69點，或2.56%，收13,067.48點；費城半導體指數上漲109.04 點，或3.86%，收2937.00點。台北股市今（8）日開盤漲151.13點，加權股價指數以15365.13點開出，隨後在台積電再創天價時往上發動，大漲約185點，來到15400點，漲幅超過1%。權值股台積電漲13元，再創天價580元，漲幅2%以上。鴻海漲超過1.4%，來到109.5元。聯電也漲2.7%，來到47.4元。聯發科漲4%，來到831元。華碩、宏碁分別漲5%與2.5%。大立光昨日法說會，去年全年毛利率下探66.9%，為5年來低點，稅後純益245.2億元，年減13%，每股純益182.86元，仍為歷史第三高。展望本季，大立光執行長林恩平指出，2月拉貨比元月少，3月還看不到。而今日大立光走跌，一度3000元失守，9點半過後來到平盤之下。