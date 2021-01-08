央行喊話別再賣美元！新台幣早盤再升4.49角、觸27.98元
記者顏真真/台北報導
2021-01-08 09:54:45
新台幣兌美升值壓力沈重，中央銀行孤軍奮戰阻升艱辛，尤其在外資大量湧入，出口商更恐慌性拋售美元，讓央行罕見在臉書向出口商喊話別再賣美元，美元價格只會越賣越低，不利廠商報價，盼大家共同維護匯市穩定。至於央行喊話有用嗎？今（8）日早盤新台幣兌美元仍強升了4角多，但高點未超過前一交易日的27.944元，目前最高來到27.98元。匯銀人士則表示看起來好像有一點點效果，只是目前才交易不到1小時，後續仍待觀察。
央行昨日在臉書發文還附上1張圖，內容是廠商與央行同坐在一艘名為「匯率穩定號」的船上，央行並寫下「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」。央行說這次新冠肺炎疫情，造成外匯市場劇烈變動，如果大家大量拋售美元，將導致美元價格越賣越低，這不但不利國內廠商報價，且會發生匯損。央行本於職責會調節匯市，但也請大家共同維護國內匯市的穩定。至於央行罕見臉書發文，要大家一起維護國內市場匯定，今日早盤新台幣兌美元以28.29元、強升1.39角開出，隨後仍升破28元大關，不過，相較昨日盤中再創新高價觸27.944元來看，今日新台幣兌美元在升破28元後，未超越昨日高點，目前最高價來到27.98元、升值4.49角，更有數度拉回至28元，目前在27.998元震盪。匯銀人士表示，若從開盤至今新台幣表現來看，央行喊話看起來好像有一點點效果，但因才剛開始交易，央行喊話是否真的有效仍要再觀察，畢竟目前美元買方可說只有央行，賣方則是外資及出口商，除出口商大舉拋匯之外，其實外資若進來一次量也是相當大，目前看來新台幣升值壓力還是很大。